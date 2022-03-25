Aziz 19. Bölümüyle bu akşam ekranlarda! Bana yaşattığın her şeyi yaşatayım mı? - Son Dakika
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Aziz 19. Bölümüyle bu akşam ekranlarda! Bana yaşattığın her şeyi yaşatayım mı?

25.03.2022 12:38
Aziz 19. Bölümüyle bu akşam ekranlarda! Bana yaşattığın her şeyi yaşatayım mı?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi Aziz'in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Dilruba'nın Aziz'in başucunda "Bir kere gittin bıraktın beni, bir daha gitme..." dediği tanıtımda Dilruba'nın sözlerini duyan Adem şoke oluyor.

Öfkesine hakim olmakta zorlanan Adem, Dilruba'ya Aziz'in öleceğini söylerken ikili arasındaki gerilim giderek artıyor. Efnan'ın "Başka çarem kalmadı Aziz, affet beni" sözlerinin sebebi merak konusu olurken Pierre'in evine gittiği anlar dikkat çekiyor.

AZİZ'İN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Düğün gününde vurulan Aziz'in durumu ağırdır. Aziz'in son hamlesiyle planları suya düşen Pierre, elindeki son kozu kullanarak Efnan'a akıl almaz bir teklifte bulunur. Efnan'ın vereceği karar olayların seyrini tamamen değiştirecektir. Bu sırada pusuda bekleyen düşmanlar, Aziz'in yokluğunu fırsat bilerek harekete geçerler. Düşman cephesindekilerin bu hamleleri tüm dengelerin bozulmasına sebep olacaktır.

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Son Dakika Magazin Aziz 19. Bölümüyle bu akşam ekranlarda! Bana yaşattığın her şeyi yaşatayım mı? - Son Dakika


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