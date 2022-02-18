Aziz bu akşam neler olacak? Aziz Efnan'a hiç ayrılmayacaklarını söylüyor

AZİZ'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Aziz'in yeni bölümünden romantik dakikaların ekrana geldiği bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Aziz'in Efnan'a yüzük parmağının anlamını anlattığı sahnede birbirlerine bağlandıklarını ve hiç ayrılmayacaklarını söylüyor. Çiftin aşkları dolu dizgin devam ederken mutlulukları izleyicilerin de yüzünü güldürüyor.

Aziz 14. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Aziz'in Prenses Fevziye'den gelen düğün hediyesini Efnan'a verdiği tanıtımda ikili duygusal anlar yaşıyor. Pierre ile Galip arasındaki ipler artık kopma noktasına gelirken Pierre'in "Çünkü bugün Galip Payidar'ın bittiği gün!" sözleri gerilimi artırıyor.

Pierre'in Maksude'yi tutuklaması Payidarları büyük bir korkuya düşürürken Handan Hanım'ın Dilruba'ya hala Aziz'i sevdiğini söylemesi ve Efnan'ın yaşadığı büyük üzüntü dikkat çekiyor. Galip Payidar'ın Aziz'e babasının öldüğü geceye dair detayları anlatması ise büyük heyecan yaratıyor.