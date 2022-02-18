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Aziz bu akşam neler olacak? Aziz Efnan'a hiç ayrılmayacaklarını söylüyor - Son Dakika

Aziz bu akşam neler olacak? Aziz Efnan'a hiç ayrılmayacaklarını söylüyor

18.02.2022 15:26
Aziz bu akşam neler olacak? Aziz Efnan'a hiç ayrılmayacaklarını söylüyor

Show Tv'nin sevilen dizileri arasında yer alan Aziz dizisinde bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Aziz'in Efnan'a yüzük parmağının anlamını anlattığı sahnede birbirlerine bağlandıklarını ve hiç ayrılmayacaklarını söylüyor. Çiftin aşkları dolu dizgin devam ederken mutlulukları izleyicilerin de yüzünü güldürüyor.

AZİZ'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Aziz'in yeni bölümünden romantik dakikaların ekrana geldiği bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Aziz'in Efnan'a yüzük parmağının anlamını anlattığı sahnede birbirlerine bağlandıklarını ve hiç ayrılmayacaklarını söylüyor. Çiftin aşkları dolu dizgin devam ederken mutlulukları izleyicilerin de yüzünü güldürüyor.

Aziz bu akşam neler olacak? Aziz Efnan'a hiç ayrılmayacaklarını söylüyor

Aziz 14. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Aziz'in Prenses Fevziye'den gelen düğün hediyesini Efnan'a verdiği tanıtımda ikili duygusal anlar yaşıyor. Pierre ile Galip arasındaki ipler artık kopma noktasına gelirken Pierre'in "Çünkü bugün Galip Payidar'ın bittiği gün!" sözleri gerilimi artırıyor.

Aziz bu akşam neler olacak? Aziz Efnan'a hiç ayrılmayacaklarını söylüyor

Pierre'in Maksude'yi tutuklaması Payidarları büyük bir korkuya düşürürken Handan Hanım'ın Dilruba'ya hala Aziz'i sevdiğini söylemesi ve Efnan'ın yaşadığı büyük üzüntü dikkat çekiyor. Galip Payidar'ın Aziz'e babasının öldüğü geceye dair detayları anlatması ise büyük heyecan yaratıyor.

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Son Dakika Magazin Aziz bu akşam neler olacak? Aziz Efnan'a hiç ayrılmayacaklarını söylüyor - Son Dakika Magazin


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