Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz her şeyi öğrenir - Son Dakika

AZİZ'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Aziz Efnan'ın dönmemek üzere gittiğini öğrenince onu bulmak üzere yola çıkar.

Bu sancılı yolculuk esnasında ise, Efnan'ın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalarak ölümle sınandığını öğrenir.

Sevdiği kadını bu amansız çıkmazdan kurtarmak isteyen Aziz, bir an bile düşünmedenkendi canını ortaya koyar.

Ancak bu sefer Pierre, Aziz'in canından daha önemli bir hedefin peşindedir.

Bu olayda kimi çıkarlarını kimiysesevdiğini kollamak üzere hareket ederken, Efnan'ın akıbeti tüm sırrını korumaya devam edecektir.