Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz her şeyi öğrenir - Son Dakika
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Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz her şeyi öğrenir

11.03.2022 15:26

Show Tv'nin sevilen dizilerinden biri olan Aziz'de bu akşam Aziz Efnan'ın dönmemek üzere gittiğini öğrenince onu bulmak üzere yola çıkar. Bu sancılı yolculuk esnasında ise, Efnan'ın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalarak ölümle sınandığını öğrenir.

AZİZ'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Aziz Efnan'ın dönmemek üzere gittiğini öğrenince onu bulmak üzere yola çıkar.

Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz her şeyi öğrenir

Bu sancılı yolculuk esnasında ise, Efnan'ın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalarak ölümle sınandığını öğrenir.

Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz her şeyi öğrenir

Sevdiği kadını bu amansız çıkmazdan kurtarmak isteyen Aziz, bir an bile düşünmedenkendi canını ortaya koyar.

Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz her şeyi öğrenir

Ancak bu sefer Pierre, Aziz'in canından daha önemli bir hedefin peşindedir.

Bu olayda kimi çıkarlarını kimiysesevdiğini kollamak üzere hareket ederken, Efnan'ın akıbeti tüm sırrını korumaya devam edecektir.

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SON DAKİKA: Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz her şeyi öğrenir - Son Dakika
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