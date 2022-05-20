Aziz dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda: Ailesini ihmal etmemesi için uyarılan Aziz, Nigar Hala'nın sözlerine hangi karşılığı verecek?

Show TV'nin sevilen dizisi Aziz, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

EFNAN HAMİLE OLMADIĞINI AÇIKLIYOR

Nigar Hala'nın "Aziz ile Efnan'ın bebekleri olacak galiba" sözleri üzerine büyük bir heyecanın yaşandığı sahnede Efnan hamile olmadığını söyleyerek durumu açıklıyor. Nigar Hala, Aziz'i geceleri sık sık gidip eve dönmediği için uyarıyor ve ailesini ihmal etmemesi gerektiğini söylüyor.

VATANI İÇİN ZORLU BİR GÖREV ÜSTLENEN AZİZ HANGİ HAMLEYİ YAPACAK?

Aziz ve Efnan'ın gerildiği gözlerden kaçmazken, vatanı için zorlu bir görev üstlenen Aziz'in bu durum karşısında ne yapacağı merak konusu oluyor.