Aziz dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda: Ailesini ihmal etmemesi için uyarılan Aziz, Nigar Hala'nın sözlerine hangi karşılığı verecek? - Son Dakika
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Aziz dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda: Ailesini ihmal etmemesi için uyarılan Aziz, Nigar Hala'nın sözlerine hangi karşılığı verecek?

20.05.2022 14:11

Show TV ekranlarının sevilen dönem dizisi Aziz, bu akşam 26.bölümüyle ekranlara gelecek. Yayınlanan fragmanda Nigar Hala, geceleri gidip eve dönmeyen Aziz'e uyarılarda bulunurken, Aziz ise vatanı için zorlu bir görev peşindedir.

Show TV'nin sevilen dizisi Aziz, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

EFNAN HAMİLE OLMADIĞINI AÇIKLIYOR

Nigar Hala'nın "Aziz ile Efnan'ın bebekleri olacak galiba" sözleri üzerine büyük bir heyecanın yaşandığı sahnede Efnan hamile olmadığını söyleyerek durumu açıklıyor. Nigar Hala, Aziz'i geceleri sık sık gidip eve dönmediği için uyarıyor ve ailesini ihmal etmemesi gerektiğini söylüyor.

VATANI İÇİN ZORLU BİR GÖREV ÜSTLENEN AZİZ HANGİ HAMLEYİ YAPACAK?

Aziz ve Efnan'ın gerildiği gözlerden kaçmazken, vatanı için zorlu bir görev üstlenen Aziz'in bu durum karşısında ne yapacağı merak konusu oluyor.
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Aziz, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aziz dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda: Ailesini ihmal etmemesi için uyarılan Aziz, Nigar Hala'nın sözlerine hangi karşılığı verecek? - Son Dakika


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