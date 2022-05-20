Show TV'nin sevilen dizisi Aziz, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Nigar Hala'nın "Aziz ile Efnan'ın bebekleri olacak galiba" sözleri üzerine büyük bir heyecanın yaşandığı sahnede Efnan hamile olmadığını söyleyerek durumu açıklıyor. Nigar Hala, Aziz'i geceleri sık sık gidip eve dönmediği için uyarıyor ve ailesini ihmal etmemesi gerektiğini söylüyor.
Son Dakika › Magazin › Aziz dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda: Ailesini ihmal etmemesi için uyarılan Aziz, Nigar Hala'nın sözlerine hangi karşılığı verecek? - Son Dakika