Aziz Dizisine Flaş Transfer! Yıllar Sonra Kamera Karşısına Geçti - Son Dakika
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Aziz Dizisine Flaş Transfer! Yıllar Sonra Kamera Karşısına Geçti

02.03.2022 21:26
Aziz Dizisine Flaş Transfer! Yıllar Sonra Kamera Karşısına Geçti

Hamdi Alkan, Show TV'de yayınlanan 'Aziz' dizisine konuk oluyor. Yıllar sonra kamera karşısına geçen usta oyuncu Peder Leo rolüyle izleyicileri şaşırtacak.

Show TV'nin Cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış'ın paylaştığı "Aziz"e sürpriz bir isim konuk oyuncu olarak katılıyor.

Aziz Dizisine Flaş Transfer! Yıllar Sonra Kamera Karşısına Geçti

Yılların sevilen ismi Hamdi Alkan, Peder Leo rolüyle Aziz dizisinde yer alacak. Çocukları yetimhaneye götürme kararı alan Pierre onları önce Peder Leo'nun olduğu manastıra getirecek. Tüm bu gelişmeler karşısında Aziz'in yapacakları ise şimdiden merak konusu.

Aziz Dizisine Flaş Transfer! Yıllar Sonra Kamera Karşısına Geçti

Aziz her Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor.

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Hamdi Alkan, Fırat Tanış, Cuma, Aziz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aziz Dizisine Flaş Transfer! Yıllar Sonra Kamera Karşısına Geçti - Son Dakika


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