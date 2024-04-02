Meltem Cumbul, Enis Arıkan ve Gökçe Bahadır gibi isimler \'Mucize Aynalar\' filminin galasına katıldı

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Türk sinemasında 'Zübük', 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz' ve 'Gol Kralı'ndan tam 54 yıl sonra yeni bir Aziz Nesin uyarlaması olan 'Mucize Aynalar'ın galasına katılan isimler arasında Meltem Cumbul, Enis Arıkan, Gökçe Bahadır- Emir Ersoy, Ahu Türkpençe, Nevra Serezli, Varol Yaşaroğlu, Yağızcan Konyalı, Gülşah Saraçoğlu, Can Gox, Mesut Süre, Ece Yörenç, Altan-Alize Gördüm, Dinçer Güner, Özlem Gürses, Bihter Dinçel, Mehmet Erdem, Asuman Dabak, Yurdaer Okur, Feyza Altun, Nasuh-Mine Mahruki, Ezel-Hasan Eflatun Akay, Orkuncan İzan, Barış Pehlivan vardı.

İzleme öncesi basının sorularını yanıtlayan 'Mucize Aynalar' ekibi heyecanını paylaştı.

Tolga Örnek: Ekip olarak bizim için en özel olan şey ismimizin Aziz Nesin ile birlikte anılacak olması. Biz çok severek, isteyerek ve heyecanlanarak yaptık bu filmi. Umarım Aziz Nesin'in ruhuna, sanatına uygun bir film çıkarmışızdır. Seyircilerin kendilerini çok iyi hissedeceği bir film yaptığımızı düşünüyorum. Farklı anlatımı ve tarzı olan 'Aziz Nesin' kafasında bir film seyircileri bekliyor.

Cengiz Bozkurt: Aziz Nesin bu toprakların yetiştirdiği inanılmaz bir yetenek. Türk insanını son derece iyi tanıyan, mizahi yönlerini ortaya çıkaran ve bunu nüktedan bir dille anlatan hem oyun yazarı hem yazar hem şair inanılmaz bir fikir adamı. Bu projenin en heyecan verici noktası Aziz Nesin'i eski nesillere tekrar hatırlatmak ve onu bilmeyen nesillere tanıtmak. Böyle bir Aziz Nesin hikayesi içerisinde bulunmaktan, böyle bir ekiple çalışmaktan çok mutluyum. Filmde de bir mucidi canlandırıyorum. O mucit de Aziz Nesin'in ne kadar öngörülü bir yazar olduğunu tekrar ortaya çıkaracak. Bir ayna üzerinden ilerliyor hikaye ama aslında ayna 'yapay zeka'nın aynısı. Aziz Nesin'in ne kadar öngörülü bir yazar olduğunu siz oradan anlayın. Onun için böyle bir projenin içinde olduğum için çok mutluyum.

Boran Kuzum: Ben çok mutluyum bu ekibin bir parçası olduğum için. Filmi izleme şansımız oldu ve ben çok beğendim filmi, gururla buradayım. Seyircilerin de çok güzel zaman geçireceğini düşünüyorum. Hikayemiz bize hiç uzak olmayan bir hikaye. Bütün gençlerin hayalleri var ama o hayallere ulaşmak o kadar kolay değil, birçok fedakarlık yapmamız gerekiyor. Kerim de öyle bir karakter. Yazar olmak istiyor fakat hayatını sürdürmek için ambulans şoförlüğü yapıyor. En önemli nokta hayallerinden vazgeçmiyor.

Şebnem Bozoklu: Ben bu filmi çok önemsiyorum. Galalardan önce normalde filmi izlemem fakat ilk defa galadan önce bir filmimi izleyebildim. Unuttuğumuz bazı şeyleri, umutlu olmayı, iyi olmayı, birlikte mutlu olmayı bize hatırlatan bir film Mucize Aynalar. Bizi bize her zaman çok güzel aynalıyor Aziz Nesin. Çok şık, çok çağdaş bir film bekliyor seyirciyi. Şu anda yapay zeka çok konuşulan bir şey. Aziz Nesin bunu yıllar öncesinden görmüş. Bütün seyircilerimizi 5 Nisan'da sinema salonlarına bekliyoruz.

Zerrin Sümer: Beraber çalışmaktan çok mutlu olduğum bir ekipleyim. Aziz Nesin hikayeleri Tolga Örnek'in senaryosu ile harika bir hale geldi. Ben senaryoyu üç defa okudum, üçünde de çok güldüm. Çok keyifli bir çalışma oldu. Yaptığımız işten çok gurur duyuyorum.

Eren Demirbaş: Ben şu an Mucize Ayna'ma bakıyorum. Böyle bir kadro ile böyle bir senaryoda çalışmak benim için inanılmaz bir duygu.

Hayalleri gerçeğe dönüştüren aynaların icadından itibaren kişilerin ve dünyanın değişimi ile başlayan hikaye, trajikomik tesadüfler ile devam ediyor.

Yapımcılığını Orchestra Content adına Mine Şengöz'ün üstlendiği filmi yazıp yöneten Tolga Örnek, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri ile beraber ortak yapımcılar arasında. "Kaybedenler Kulübü", "Devrim Arabaları" gibi filmlerin yönetmeni Tolga Örnek'in filmi, 5 Nisan'da vizyonda.