Baba'nın Yıldızları Aşk mı Yaşıyor? İşte Cevabı...

'Baba' adlı dizide rol alan oyuncu Özye Yağız, geçtiğimiz aylarda Gökberk Demirci ile ilişkisini noktalamıştı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Sürpriz ayrılık sonrası sosyal medyada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ÇARPICI İDDİA

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız ile İlhan'ı Hakan Kurtaş'ın aşk yaşadığı iddia edildi.

İLİŞKİ İDDİASI YALANLANDI

Çiftin yakın çevresine, "Böyle bir ilişki yok. Çıkan haberlere gülüyoruz" dediği öne sürüldü.

Dizinin fanları, Özge Yağız ile Hakan Kurtaş'ı birbirine çok yakıştırıyor.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız nereli ve kaç yaşında; 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özge Yağız, 25 yaşında,1.69 boyunda, 52 kilo ve koç burcu.

Güzel oyuncunun Ezgi adında bir de kız kardeşi bulunuyor. Özge Yağız, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi ve No 10 Studios'da oyunculuk eğitimleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy ile yaşayan Yağız, 2019'da başrol karakteri olan Reyhan'a hayat verdiği Yemin dizisi ile adını daha çok duyurmasının ardından, 2020-2021 yılları arasında ekranlara gelen Sol Yanım dizisinde rol aldı.

HAKAN KURTAŞ KİMDİR?

Hakan Kurtaş (d. 7 Eylül 1988, İzmir, Türkiye), Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Lise hayatını Bursa Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kurtaş'ın annesi resim öğretmeni, babası çocuk doktoru. Annesi, Hakan 3 yaşındayken İktisat bölümünden mezun olup ardından tekrar sınava girerek resim öğretmenliğini de bitirmiştir. Kendisinden küçük 2 erkek kardeşi vardır. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde basketbol oynadı. Karikatürler çizer, müzikle uğraşır. Bir dönem Leman, Uykusuz mizah ve karikatür dergilerinde karikatürleri yayınlanmıştır.

Tiyatro'ya orta okulda ilgi duymaya başlayan Kurtaş, Lisede bu işi yapmaya karar verir. 2010 yılında DOT Tiyatrosunun Punk Rock oyununda yer alır. Daha sonra atv'de yayınlanan Ezel dizisinin final bölümünde "Can Uçar" karakterini canlandırmıştır. TMC Yapım imzalı, 2011-2012 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Bir Çocuk Sevdim dizisinde "Sinan Harmangil" rolüyle asıl çıkışını yapmıştır. 2012 yılında başrolünü Hatice Aslan ile paylaştığı Vücut filminde başından trajik olaylar geçen "İzzet Gündoğdu" karakterini canlandırmıştır. Yine 2012 yılında DOT tiyatrosunun Murat Daltaban yönetmenliğindeki oyunu Beautiful Burnout/Süpernova'da bir boksörü canlandırmıştır.

Rolüne hazırlanmak için uzun süre boks eğitimi almıştır. En son Esme Madra yönetmenliğindeki Meşakkat ve Karısı kısa filminde oynamıştır, bu film Akbank 9. Kısa Film Festivali'nde 'Kurmaca Kısa Filmler' kategorisinde yarışmıştır. 2013 yılında Arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Efe Tunçer ile birlikte Bir Aralık adlı müzik grubu kurmuşlardır. Kurtaş bu müzik grubunda hem söz yazıp beste yapıyor, hem de gitar çalıp şarkı söylüyor. Şarkılarını da İnternet üzerinden yayınlamışlardır.

Hakan Kurtaş, şu sıralar 'Baba' adlı dizide İlhan Karaçam'a hayat veriyor.