Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin ile yüzleşen Kadir ne yapacak? - Son Dakika
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Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin ile yüzleşen Kadir ne yapacak?

22.02.2022 15:35

Bu akşam 2. bölümüyle ekranda yer alacak Baba dizisinde Kadir'in hapisten çıkması bütün dengeleri değiştirecektir. Köşke yerleşen aile üyeleri, yeni düzene uyum sağlayabilecek mi?

Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu ve Özge Özacar gibi isimlerin yer aldığı

BABA DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Ödemiş'te kalan Kadir, Emin ile bir kez daha yüzleşince Kadir kendisini ailesinden uzakta bulur. Yıllar sonra sevdiği kadını görmeye gider. Ancak hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Köşke alışmaya çalışan aile fertleri yeni hayatlarının getirdiği zorluklarla tanışır. Emin kendi yöntemleriyle bu zorluklarla baş etmeye çalışırken karşısında İlhan Karaçam'ı bulur. Bu yeni hayat çok farklı ve zorlu sorumlulukları da beraberinde getirecektir. Emin ise önemli bir karar almak zorundadır. Emin'in verdiği karar, Kadir'in hayatını bir kez daha değiştirecektir.

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Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Show Tv, Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin ile yüzleşen Kadir ne yapacak? - Son Dakika Magazin


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