Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi! - Son Dakika
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Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi!

03.03.2022 10:03

Geçtiğimiz haftalarda baba olacağını açıklayan oyuncu Selahattin Paşalı, başrol oynadığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin galasına sevgilisiyle beraber katıldı. İlk bebeğine hamile olan Lara Tümen'in büyüyen göbeği de dikkatlerden kaçmadı.

Kalp Atışı dizisiyle yıldızı parlayan ve sonrasında Bir Umut Yeter, Leke, Babil ve Aşk 101 dizilerinde rol alan Selahattin Paşalı, son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde rol aldı. Oyuncu, dizinin dün akşam yapılan galasına 2 yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Lara Tümen ile katıldı.

BEBEK BEKLİYORLAR

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, geçtiğimiz aylarda bir hastanede görüntülenmiş ve Tümen'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. İddiaların ardından sosyal medya hesabından Paşalı'nın elinin göbeğinde olduğu bir pozu paylaşan Lara Tümen, "Bir ömür benim aşklarım" notunu düşmüştü.

Oyuncu Selahattin Paşalı'nın hamile sevgilisi karnı burnunda poz verdi

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

Dün akşam sevgilisi Selahattin Paşalı'nın başrol olduğu Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin galasına katılan Tümen, büyüyen göbeğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin diğer başrol oyuncusu Hazal Kaya da Tümen'in karnını tutarak poz vermeyi ihmal etmedi.

Oyuncu Selahattin Paşalı'nın hamile sevgilisi karnı burnunda poz verdi

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 yılında Bodrum'da doğmuştur. Craft Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi almış, ayrıca Budapeşte'de Sanat Yönetimi okumuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Kalp Atışı dizisi ile yaşayan Selahattin Paşalı, Leke dizisinde Arda Yenilmez karakterine hayat verdikten sonra Babil, Aşk 101 ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi dizilerde de rol aldı.

Oyuncu Selahattin Paşalı'nın hamile sevgilisi karnı burnunda poz verdi
Oyuncu Selahattin Paşalı'nın hamile sevgilisi karnı burnunda poz verdi
Oyuncu Selahattin Paşalı'nın hamile sevgilisi karnı burnunda poz verdi
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Pera Palas, Aşk 101, Umut, Kalp, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi! - Son Dakika


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10:03 Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi!
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