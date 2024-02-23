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Babadağ Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi'nde sokak boyama çalışması başlattı. Başkan Atlı, boyama çalışmalarını incelerken, çalışmayı gerçekleştiren öğrencilere kolaylıklar diledi.

Babadağ Belediyesi, ilçenin görsel anlamda daha güzel ve sanatla buluşması amacıyla adım atmaya devam ediyor. Başkan Atlı'nın ilçe turizmin geliştirilmesi amacıyla sokak boyama çalışması başlatmıştı. İlçenin görsel güzelliğine katkı sağlayan proje ile daha önce Gazi Mahallesi Çarşı Meydanı ve Cumhuriyet Mahallesi Nazar sokakta yapılan boyama çalışmaları bu kez Gündoğdu Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen boyama çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Ali Atlı, çalışmalara katılan öğrencilere de kolaylıklar diledi. Başkan Atlı, yine aynı mahallede geçtiğimiz aylarda meydana gelen yangında kaybedilen evin yeniden yapımını da yerinde takip etti.

'Birlikte daha güzel ve güçlü Babadağ'

Mahallede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Atlı, "Gündoğdu Mahallemizde başlattığımız sokak boyama çalışmalarını yerinde inceledik. Aynı zamanda, geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın felaketinde kaybettiğimiz evin yeniden yapım çalışmalarını yakından takip ettik. Birlikte daha güzel ve güçlü bir Babadağ için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ