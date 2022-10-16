FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü programına konu etmek isteyen Oğuzhan Uğur paylaşımını kaldırdı - Son Dakika
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FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü programına konu etmek isteyen Oğuzhan Uğur paylaşımını kaldırdı

16.10.2022 10:56

Babala TV adlı Youtube programında birçok önemli ismi misafir eden Oğuzhan Uğur twitter hesabından FETÖ firarisi eski futbolcu Hakan Şükür'ü programına davet etti. Uğur gelen tepkilerden sonra paylaşımını kaldırdı.

Programına aldığı konuklarla adından söz ettiren Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü davet etti.

PROGRAMA DAVET ETTİ

Oğuzhan Uğur, "Onlar bize hiçbir zaman konuşma hakkı tanımadı. Ben onlara aynını yapmak istemiyorum" diye yazan, Oğuzhan Uğur,Şükür'ün hesabını etiketleyerek, "Bir zamanlar kral dediğim. Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız?" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Oğuzhan Uğur paylaşımından dolayı büyük tepki alıncadaha sonra tweet'ini sildi. İşte Uğur'un o paylaşımları:

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü programına davet eden Oğuzhan Uğur paylaşımını sildi
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Oğuzhan Uğur, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü programına konu etmek isteyen Oğuzhan Uğur paylaşımını kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü programına konu etmek isteyen Oğuzhan Uğur paylaşımını kaldırdı - Son Dakika
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