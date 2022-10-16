FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü programına konu etmek isteyen Oğuzhan Uğur paylaşımını kaldırdı

Programına aldığı konuklarla adından söz ettiren Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü davet etti.

PROGRAMA DAVET ETTİ

Oğuzhan Uğur, "Onlar bize hiçbir zaman konuşma hakkı tanımadı. Ben onlara aynını yapmak istemiyorum" diye yazan, Oğuzhan Uğur,Şükür'ün hesabını etiketleyerek, "Bir zamanlar kral dediğim. Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız?" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Oğuzhan Uğur paylaşımından dolayı büyük tepki alıncadaha sonra tweet'ini sildi. İşte Uğur'un o paylaşımları: