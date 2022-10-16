Programına aldığı konuklarla adından söz ettiren Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü davet etti.
Oğuzhan Uğur, "Onlar bize hiçbir zaman konuşma hakkı tanımadı. Ben onlara aynını yapmak istemiyorum" diye yazan, Oğuzhan Uğur,Şükür'ün hesabını etiketleyerek, "Bir zamanlar kral dediğim. Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız?" ifadelerini kullandı.
Oğuzhan Uğur paylaşımından dolayı büyük tepki alıncadaha sonra tweet'ini sildi. İşte Uğur'un o paylaşımları:
Son Dakika › Magazin › FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü programına konu etmek isteyen Oğuzhan Uğur paylaşımını kaldırdı - Son Dakika