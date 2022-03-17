Bahar Candan'a Şok Şantaj! İfşa Oldu... - Son Dakika
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Bahar Candan'a Şok Şantaj! İfşa Oldu...

17.03.2022 16:38
Bahar Candan'a Şok Şantaj! İfşa Oldu...

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanındıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan, kendisine şantaj yapıldığını iddia ederek Alparslan isimli bir kişiden şikayetçi oldu. İşte olayın perde arkası...

Geçtiğimiz aylarda kendisine parayla arkadaş tutmak isteyen Bahar Candan, "Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var" demiş ve 5 bin TL maaş, SGK, 3 öğün yemek ve bir ara öğün imkanıyla magazin gündemine damga vurmuştu.

Bahar Candan bu kez 'şantaj' iddiasıyla gündeme geldi.

NUMARASINI ALDI

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, sosyal medya fenomeni Bahar Candan, 16 Kasım günü Beyoğlu'ndaki iş yerinden çıktıktan sonra Alparslan isimli bir şahısla karşılaştı. İkili tanıştığı sırada iddiaya göre Alparslan genç kadına, 'Sana bir marka yaratalım. Benim ünlü arkadaşlarım var. Senin ünlülerle reklamlarını yaparız. Benim fabrikalarım var' diyerek genç kadının numarasını aldı.

"OTELE GEL!"

Ertesi gün Alparslan, Bahar Candan'ı arayarak, 'Akşama ünlü bir otelde parti var. Ben otelin süitinde kalıyorum. Muhakkak gel. Reklam yapmak için tam fırsatı' dedi.

"SENİ REZİL EDECEĞİM"

Teklifi kabul eden Bahar Candan, aynı akşam otele gitti. Şahsın kaldığı, 619 numaraları odaya gitti. İddiaya göre odaya girdikten sonra durumdan rahatsız olan Bahar Candan, gitmek istedi. Alparslan ise, 'Biraz daha kalalım' diye ısrar etti. Bir süre sonra Alparslan, 'Görüntülerini aldım. Şimdi s.. g. Seni rezil edeceğim' dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Odadan çıkan Bahar Candan, gecenin ilerleyen saatlerinde karakola sığındı. Alparslan'ın kendisine tuzak kurduğunu görüntülerini kaydettiğini ve şantaj yapmaya çalıştığını ileri sürdü. Bahar Candan'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.

Bahar Candan'a Şok Şantaj! İfşa Oldu...
Bahar Candan'a Şok Şantaj! İfşa Oldu...
Bahar Candan'a Şok Şantaj! İfşa Oldu...

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İşte Benim Stilim, Bahar Candan, Beyoğlu, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bahar Candan'a Şok Şantaj! İfşa Oldu... - Son Dakika


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