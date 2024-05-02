"Bahar" dizisinde Umay karakterini canlandıran Alisa Sezen Sever, hayranlarına sitem etti - Son Dakika
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"Bahar" dizisinde Umay karakterini canlandıran Alisa Sezen Sever, hayranlarına sitem etti

"Bahar" dizisinde Umay karakterini canlandıran Alisa Sezen Sever, hayranlarına sitem etti

Alisa Sezen Sever, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla "Yalı Çapkını" dizisinin başrolü Afra Saraçoğlu'na benzetilmesinden dert yandı. Genç oyuncu, kendisinin bu durumdan yorulduğunu dile getirerek, "Bazı durumlarda alakamız yok. İki durumda da artık benzetilmekten çok yoruldum. Lütfen artık benzetmeyin beni" dedi.

02.05.2024 17:09
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"Bahar" dizisinde Umay karakterini canlandıran Alisa Sezen Sever, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak hayranlarına sitem etti.

TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaşımında, "Yalı Çapkını" dizisinin başrolü Afra Saraçoğlu'na benzetilmesinden dert yanan genç oyuncu, kendisinin bu durumdan yorulduğunu dile getirdi.

"BENİ BENZETMEYİN"

Genç oyuncu yaptığı video paylaşımında, "Bazı anlarda, bazı fotoğraflarda evet ben de çok benzetiyorum ama bazı durumlarda da alakamız yok.

İki durumda da artık benzetilmekten çok yoruldum. Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin 'Bahar' dizisinde Umay karakterini canlandıran Alisa Sezen Sever, hayranlarına sitem etti - Son Dakika

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