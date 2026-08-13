Bahar Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı - Son Dakika
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Bahar Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı

Bahar Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı
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Başarılı oyuncu Bahar Şahin, uzun süredir kullandığı görünümünde değişikliğe gitti. Yeni saç stiliyle takipçilerinin karşısına çıkan oyuncu, farklı tercihiyle dikkat çekti.

O Hayat Benim, Zalim İstanbul ve Gülümse Kaderine gibi yapımlarla tanınan Bahar Şahin, bu kez yeni imajıyla adından söz ettirdi. Oyuncu, saçlarında yaptığı değişiklikle alışılmış tarzının dışına çıktı.

Bahar Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı

Değişim için kuaförün yolunu tutan Şahin, işlem öncesinde çektiği görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Saçlarını kestirme konusunda kararsız olduğunu esprili bir şekilde dile getiren oyuncu, “Kesin pişman olacağım” ifadelerini kullandı.

Bahar Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı

Ancak Şahin'in son hali, yaptığı değişiklikten memnun kaldığını gösterdi. Oyuncu, saçlarının ön kısmına kısa kaküller kestirirken arka tarafı daha uzun bıraktı. İmaj değişikliğinde saç rengini de koyulaştıran Şahin, yeni tarzıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Bahar Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı

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Son Dakika Magazin Bahar Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Selçuk Yılmaz Selçuk Yılmaz:
    habere bakın habercilik görün!!! 4 1 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Siz alıştınız savaşa talana içeri atılanlara.. Magazin haberi olunca beyin yanıyor:) 0 0
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SON DAKİKA: Bahar Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı - Son Dakika
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