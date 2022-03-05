Balıkesir Büyükşehir'den Kadınlar Günü'ne özel konser - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir'den Kadınlar Günü'ne özel konser

05.03.2022 18:57
Balıkesir Büyükşehir'den Kadınlar Günü'ne özel konser

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla TRT Müzik ekranlarının sevilen yüzü Züleyha Ortak konseri ile son yılların çok takip edilen yazarları arasında yer alan Nilgün Bodur söyleşisi düzenledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla TRT Müzik ekranlarının sevilen yüzü Züleyha Ortak konseri ile son yılların çok takip edilen yazarları arasında yer alan Nilgün Bodur söyleşisi düzenledi.

Pandemi tedbirlerinin azaltılmasının ardından vatandaşları daha çok sosyal aktiviteyle buluşturmayı amaçlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kültür ve sanat faaliyetlerine hız verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birçok program hazırlayan Büyükşehir Belediyesi açılışı; TRT Müzik ekranlarında "Züleyha ile Sınırsız Ezgiler" programıyla seyirciyle buluşan sanatçı Züleyha Ortak konseri ile son yılların en sevilen ve çok takip edilen yazarları arasında yer alan Nilgün Bodur söyleşisiyle yaptı.

Hem konser hem söyleşi

Salih Tozan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda; Züleyha Ortak'ın muhteşem sesiyle birbirinden güzel şarkılarla seyirciyi mest etmesinin ardından, Nilgün Bodur da depresyon ve manipüle edilmek konularını baz alarak konuşmasını gerçekleştirdi. Kadınların da erkeklerin de hayatında karşılaşabilecekleri olumsuzluklarla baş edebilmesi için tavsiyelerde bulunan Bodur'un söyleşisi büyük alkış aldı. Söyleşinin ardından tekrar müziğe ve eğlenceye devam edildi. Orkestrasını seyircilere tanıtan Zeliha Ortak, yıllar önce Mustafa Ceceli ile beraber söylediği "Eksik" şarkısıyla tanınan vokalisti Elvan Günaydın'la parçayı seslendirdi. Program sonunda; Züleyha Ortak ve Nilgün Bodur'a günün anısına çiçek ve hediye takdiminde bulunuldu. Program çıkışında seyircilere, Nilgün Bodur'un "Kaideye Tamah Etmeyen İstisnadır Hayat" adlı kitabı hediye edildi. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir'den Kadınlar Günü'ne özel konser
Balıkesir Büyükşehir'den Kadınlar Günü'ne özel konser
Balıkesir Büyükşehir'den Kadınlar Günü'ne özel konser
Balıkesir Büyükşehir'den Kadınlar Günü'ne özel konser
Balıkesir Büyükşehir'den Kadınlar Günü'ne özel konser
Balıkesir Büyükşehir'den Kadınlar Günü'ne özel konser

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Şoförün gözü kulağı Büyükşehir'de Şoförün gözü kulağı Büyükşehir'de

Büyükşehir Belediyesi, Züleyha Ortak, Nilgün Bodur, Balıkesir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Balıkesir Büyükşehir'den Kadınlar Günü'ne özel konser - Son Dakika


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