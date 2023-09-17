Paris Moda Haftası\'nda sergilenecek koleksiyon gasbedildi

Dünyaca ünlü giyim markası Balmain'in Paris Moda Haftası'nda sergileyeceği koleksiyonunun defileye 10 gün kala gasbedildiği bildirildi.Moda Evi Direktörü, koleksiyonu taşıyan kamyonetin gece yarısı kimliği bilinmeyen kişilerce gasbedildiğini ifade ederek, eksik parçaların moda haftasına yetiştireceklerini belirtti.

KAMYON KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLERCE GASBEDİLDİ

Balmain Moda Evi Direktörü Olivier Rousteing, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kendi dizaynı olan ve 25 Eylül-3 Ekim'de Paris Moda Haftası'nda görücüye çıkacak koleksiyonunun çalındığını duyurdu. Koleksiyonu taşıyan kamyonetin gece Paris'te havalimanına yakın bir yerde kimliği bilinmeyen kişilerce durdurulduğunu belirten Rousteing, şoförü saldırıya uğrayan kamyonetteki 50 parçalık koleksiyonunun gasbedildiğini ifade etti.

PARÇALAR YENİDEN HAZIRLANACAK

Rousteing, gasbedilen 50 parçayı yeniden hazırlayıp Paris Moda Haftası'na yetiştireceğini kaydetti. Fransız basını, defileye 10 gün kala çalınan koleksiyonun 2024 ilkbahar sezonu için tasarlandığını aktardı.