Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Şahsenem'i Özge Özkaplan Gündem Oldu - Son Dakika
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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Şahsenem'i Özge Özkaplan Gündem Oldu

01.03.2022 15:26
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Şahsenem'i Özge Özkaplan Gündem Oldu

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisine Şahsenem karakteriyle hızlı bir giriş yapan güzel oyuncu Özge Özkaplan, dizinin her bölümünde farklı yetenekleri ile izleyiciyi şaşırtıyor. İşte detaylar...

Dizinin yayınlanan son bölümünde yer alan aksiyon sahnelerindeki performansı ile beğeni toplayan Özge Özkaplan, kılıç sahnelerindeki profesyonelliği ve hakimiyeti ile izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Hem antremanları hem de dizideki sahnesinde yetenekli performansı ile ilgi toplayan oyuncu, kılıç kullanımını öğrenmek için sıkı bir çalışmayla dersler aldı ve aylarca düzenli eğitim ile rolüne hazırlandı.

Özge Özkaplan, her Perşembe akşamı saat 20.00' de TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Şahsenem karakteriyle yer almaya devam ediyor.

ÖZGE ÖZKAPLAN KİMDİR?

16 Mart 1989 tarihinde Ankara'da doğan Özge Özkaplan, Bilkent Üniversitesi'nin İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yağmur Ulusoy Göktürk'ten Temel Oyunculuk dersi aldıktan sonra Hakan Barış ve Esra Kızıldoğan'dan oyunculuk eğitimi aldı ve halen Esra Kızıldoğan ile oyunculuk eğitimlerine devam ediyor.

Barış Yıldız ve Hakan Karsak'tan Temel ve İleri Oyunculuk eğitimleri aldı. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Sunuculuk Diksiyon Eğitimi aldıktan sonra ilk setine bir

belgesel film ile giriş yaptı. 2017'de Blu TV'de mini seri olarak yayınlanan, katledilen 3 güzel insanın hayat hikayesinin anlatıldığı Çalınmış Hayatlar dizisinde Özgecan Aslan'ı canlandırdı. Bu rolü ile büyük beğeni toplayan oyuncu, projelerine ara vermeden devam etti.

2018 yılında Kalbimin Sultanı dizisinde Ayperi karakterini canlandırdı. 2020 yılında Meltem Taşkıran'dan Şan dersleri almaya başladı ve halen eğitimine devam ediyor.

2021 yılında ilk uzun metrajlı çalışmasını Milyonda Bir filmiyle gerçekleştirdi.

2022 yılında TRT 1 kanalında yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizine Şahsenem karaktere hyat veren Özge Özkaplan, hem kılıç hem de ata binme dersleri alarak karakterine sıkı hazırlandı.

Özge Özkaplan, piyano ve davul çalıyor.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Şahsenem'i Özge Özkaplan Gündem Oldu
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Şahsenem'i Özge Özkaplan Gündem Oldu

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Şahsenem, Akdeniz, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Şahsenem'i Özge Özkaplan Gündem Oldu - Son Dakika


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