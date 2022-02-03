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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Oruç Reis Midilli'yi kurtarabilecek midir? - Son Dakika

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Oruç Reis Midilli'yi kurtarabilecek midir?

03.02.2022 14:38
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Oruç Reis Midilli'yi kurtarabilecek midir?

TRT1'in sevilen dizileri arasında yer alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin fragmanı yayınlandı. Heyecanlı sahnelerin yaşandığı bölümde Oruç ve Hızır Hristiyan birliği temsilcilerini İskenderiye'de öldürmüştü. Topraklarında işlenen bu cinayetin ardından Karabay ne yapacaktır? Oruç ve ailesinden intikamını nasıl alacaktır?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI BU AKŞAM NELER OLACAK?

Pietro'nun taarruz emriyle Midilli'de büyük bir katliam gerçekleştiren Rodos Şövalyeleri, ele geçirdikleri Müslüman ahaliyi Hristiyan olmaya zorlamışlardı. Kurdukları planla Midilli'ye girmeyi başaran Oruç Reis ve leventleri, Gladyus ile Leonardo'nun işkencelerine direnen Müslüman ahaliyi ve Midilli'yi kurtarabilecek midir? Midilli'yi almak isteyen Pietro'nun planı ne olacaktır? Manevi ailesini ve davasını terk etmemekte kararlı olan Meryem, Pietro'nun emriyle Kalimnos'a kaçırılmıştı. Meryem'e duyduğu güveni yitiren Hızır onun kaybolması ardından ne yapacaktır? Pietro tarafından ele geçirilen Meryem'in başına neler gelecektir? Hızır ve Meryem artık düşman saflarında mı yer alacaklardır?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Oruç Reis Midilli'yi kurtarabilecek midir?

Oruç ve Hızır Hristiyan birliği temsilcilerini İskenderiye'de öldürmüştü. Topraklarında işlenen bu cinayetin ardından Karabay ne yapacaktır? Oruç ve ailesinden intikamını nasıl alacaktır? Oruç kendisini öldürmek için atılan pusuda Şahbaz'ın parmağının olduğunu anlamış ve silahını onu öldürmek için doğrultmuştu. Fakat kardeşine kavuşmak için Şahbaz'a ihtiyaç duyan Isabel Oruç'u durdurmuştu. Oruç Şahbaz'dan intikamını nasıl alacaktır? Oruç, söz verdiği gibi Isabel'in kardeşini kendisi mi bulacaktır? Osmanlı'dan Hüma'ya bir gemi geleceğini öğrenen Firuze, Şahbaz'dan bu gemiyi patlatmasını istemişti. Fakat ağabeyinin yaptığı bu anlaşmadan haberi olmayan Şahsenem İskenderiye'ye gelirken Osmanlı gemisini kurtarmıştı. Şahbaz gemisinin Şahsenem tarafından yerle bir edildiğini öğrendiğinde ne yapacaktır? Planları suya düşen Firuze şimdi ne yapacaktır?

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Oruç Reis Midilli'yi kurtarabilecek midir? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Oruç Reis Midilli'yi kurtarabilecek midir? - Son Dakika
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