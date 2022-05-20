Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dün akşam yayınlandı: Don Diego, kardeşi Pedro'nun intikamını nasıl aldı? Barbaros kardeşleri yıkan gelişme ne oldu?

TRT1'de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Pelin Akil'in rol aldığı dizinin 31.bölümünde beklenmedik gelişmeler yaşandı.
DON DİEGO'YU KİM KURTARMAK İSTİYOR?
Oruç, İlyas, Piri Reis
, Murad ve leventlerin Pedro'yu öldürerek Cicel'i fethettiğini öğrenen Don Diego
hızla Cicel'e kaçmaya çalışmış fakat Hızır'ın kılıcına yakalanmıştı. Hızır sevdiklerinin intikamını Don Diego'dan alabilecek midir? Don Diego'yu kimler kurtarmaya çalışacaktır?
BARBAROS KARDEŞLERİ PARÇALAYAN KAYIP
Oruç, kendisine sığınan mazlumları öldüren Selim Tumi'nin hainliğini nasıl
ortaya çıkaracaktır? Cicel'in ardından Cezayir
'i de fethetmekte kararlı olan Oruç'un engeli ne olacaktır? Don Diego, kardeşi Pedro'nun intikamını nasıl alacaktır? Barbaros kardeşleri parçalayan kayıp ne olacaktır?