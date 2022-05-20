Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dün akşam yayınlandı: Don Diego, kardeşi Pedro'nun intikamını nasıl aldı? Barbaros kardeşleri yıkan gelişme ne oldu? - Son Dakika
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dün akşam yayınlandı: Don Diego, kardeşi Pedro'nun intikamını nasıl aldı? Barbaros kardeşleri yıkan gelişme ne oldu?

20.05.2022 10:28
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dün akşam yayınlandı: Don Diego, kardeşi Pedro'nun intikamını nasıl aldı? Barbaros kardeşleri yıkan gelişme ne oldu?

TRT 1'in Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, dün akşam 31.bölümüyle ekranlara geldi. Sevenlerini ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde, Don Diego, kardeşi Pedro'nun intikamını nasıl alacaktır? Barbaros kardeşleri parçalayan kayıp ne olacaktır? İşte dizinin yeni bölümünün detayları...

TRT1'de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Pelin Akil'in rol aldığı dizinin 31.bölümünde beklenmedik gelişmeler yaşandı.

DON DİEGO'YU KİM KURTARMAK İSTİYOR?

Oruç, İlyas, Piri Reis, Murad ve leventlerin Pedro'yu öldürerek Cicel'i fethettiğini öğrenen Don Diego hızla Cicel'e kaçmaya çalışmış fakat Hızır'ın kılıcına yakalanmıştı. Hızır sevdiklerinin intikamını Don Diego'dan alabilecek midir? Don Diego'yu kimler kurtarmaya çalışacaktır?

BARBAROS KARDEŞLERİ PARÇALAYAN KAYIP

Oruç, kendisine sığınan mazlumları öldüren Selim Tumi'nin hainliğini nasıl ortaya çıkaracaktır? Cicel'in ardından Cezayir'i de fethetmekte kararlı olan Oruç'un engeli ne olacaktır? Don Diego, kardeşi Pedro'nun intikamını nasıl alacaktır? Barbaros kardeşleri parçalayan kayıp ne olacaktır?
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dün akşam yayınlandı: Don Diego, kardeşi Pedro'nun intikamını nasıl aldı? Barbaros kardeşleri yıkan gelişme ne oldu? - Son Dakika


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