Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda bu akşam neler yaşanacak? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim olacaktır? - Son Dakika
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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda bu akşam neler yaşanacak? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim olacaktır?

12.05.2022 14:01

Bu akşam TRT1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda Müslüman köleleri kurtarıp onların kafeslerine saklanarak Cicel'e girmeyi başaran Oruç, Murad ve leventler olmuştu.

Başrolünde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Melis Babadağ'ın yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Oruç Reis aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI'NDA BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Esir alınan Hüma, Esma, Isabel ve Meryem'i kurtarmak için gizlice Cicel'e sızan Hızır, Piri ve İlyas, Don Diego'nun baskınıyla yakalanmışlardı. Don Diego'nun bu baskınını bozan ise Selim Tumi'nin Don Diego'ya göndermek üzere yola çıkardığı Müslüman köleleri kurtarıp onların kafeslerine saklanarak Cicel'e girmeyi başaran Oruç, Murad ve leventler olmuştu. Aralarında başlayan saldırıda Hüma, Isabel, Meryem ve Esma kurtulabilecek midir? Pedro, aşık olduğu Meryem'i elinden kaçırmamak için ne yapacaktır?

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Engin Altan Düzyatan, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda bu akşam neler yaşanacak? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim olacaktır? - Son Dakika


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