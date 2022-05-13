Başrolünde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Melis Babadağ'ın yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Oruç Reis aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı.
Davaları yolunda bir ölüm kalım savaşı içine düşen Barbaros kardeşleri zorlu süreçler bekliyor. Esir alınan Hüma, Esma, Isabel ve Meryem'i kurtarmak için gizlice Cicel'e sızan Hızır, Piri ve İlyas, Don Diego'nun baskınıyla yakalanmışlardı. Don Diego'nun bu baskınını bozan ise Selim Tumi'nin Don Diego'ya göndermek üzere yola çıkardığı Müslüman köleleri kurtarıp onların kafeslerine saklanarak Cicel'e girmeyi başaran Oruç, Murad ve leventler olmuştu.
Son Dakika › Magazin › Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim oldu? - Son Dakika