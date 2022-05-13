Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim oldu? - Son Dakika
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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim oldu?

13.05.2022 09:03
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim oldu?

Dün akşam 30. bölümle TRT1 ekranlarda yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Don Diego'nun baskınıyla yakalanan Hızır, Piri ve İlyas Meryem'i kurtarmak için yeni plan yapar.

Başrolünde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Melis Babadağ'ın yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Oruç Reis aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Davaları yolunda bir ölüm kalım savaşı içine düşen Barbaros kardeşleri zorlu süreçler bekliyor. Esir alınan Hüma, Esma, Isabel ve Meryem'i kurtarmak için gizlice Cicel'e sızan Hızır, Piri ve İlyas, Don Diego'nun baskınıyla yakalanmışlardı. Don Diego'nun bu baskınını bozan ise Selim Tumi'nin Don Diego'ya göndermek üzere yola çıkardığı Müslüman köleleri kurtarıp onların kafeslerine saklanarak Cicel'e girmeyi başaran Oruç, Murad ve leventler olmuştu.

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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda bu akşam neler yaşanacak? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim olacaktır? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda bu akşam neler yaşanacak? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim olacaktır? Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Irmak, Atlas'a bir şans daha verecek mi? Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Irmak, Atlas'a bir şans daha verecek mi?

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Son Dakika Magazin Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim oldu? - Son Dakika


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