Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Oruç, Gabriel'i hangi şartla affetti? - Son Dakika
Üye Girişi

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Oruç, Gabriel'i hangi şartla affetti?

08.04.2022 09:05
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Oruç, Gabriel'i hangi şartla affetti?

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Pelin Akil gibi isimleri bir araya toplayan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda, İlyas, Esma ile birlikte kaleyi terk ederek kendi gemileriyle deryalara açılmaya karar verdi. Bu duruma Oruç Reis verdiği karar etkili oldu.

Senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Oruç ve Hızır kardeşler, Gabriel'in itirafıyla hainliği ortaya çıkan Şahbaz'ı Kelemez'de yakalayabilecekler midir?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI'NDA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Levitha Adası'nın fethi için giriştikleri düello neticesinde galip gelerek Gabriel'in kellesini almaya hazırlanan Baba Oruç'u son anda Venedik Doçu Barbarigo durdurmuş ve Oruç'tan Gabriel'i bağışlamasını istemişti. Gabriel'i tek bir şartla bağışlayacağını söyleyen Oruç, ondan Kelemez'deki hainin Şahbaz olduğunu öğrenmişti. Fethettikleri Levitha Adası'nın adını "Koç Baba" olarak değiştiren Oruç ve Hızır kardeşler, Gabriel'in itirafıyla hainliği ortaya çıkan Şahbaz'ı Kelemez'de yakalayabilecekler midir? Şahbaz'a kefil olan Mesih Paşa şimdi ne yapacaktır? Kelemez'deki Şahbaz kaçmayı başarabilecek midir? Şahsenem'e karşı şüphelerinde haklı olduğunu anlayan Meryem onu ele geçirmeyi başarabilecek midir? Oruç Reis'le yaşadığı yüzleşme sonrasında ağabeyinin onu en düşük vazifeye layık gördüğünü anlayan İlyas, Esma ile birlikte kaleyi terk ederek kendi gemileriyle deryalara açılmaya karar vermişti. Bu karar onu ve ailesini hangi felaketlere sürükleyecektir?

YORUMLAR
500
Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda Hazal Subaşı'nın 'kasaba Doktoru' Dizisindeki Rolü Belli Oldu Hazal Subaşı'nın 'kasaba Doktoru' Dizisindeki Rolü Belli Oldu

Engin Altan Düzyatan, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Oruç, Gabriel'i hangi şartla affetti? - Son Dakika


Son Dakika
09:05 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Oruç, Gabriel'i hangi şartla affetti?
08:55 Karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı: 1 ölü
08:51 Tuzla Piyade Okulu'nda korkutan yangın! MSB'den açıklama geldi: Ölü ya da yaralı yok
08:43 Bir kadın cinayeti daha! 3 ay önce boşanmıştı, eski eşi tarafından kemerle boğularak öldürüldü
08:34 8 Nisan güncel döviz kuru: Dolar ne kadar?
08:25 8 Nisan'da gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar?
08:22 Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in karnını öptüğü anları paylaştı
08:21 Manavgat'ta babasının teslim olmasını sağladığı Deniz Çekiç, tekrar yakalanacağını anlayınca intihar etti
08:02 Savaşın 44. günü, Zelenski'den yeni iddia: Ruslar, Mariopul'daki cesetlerin sorumluluğunu bize yıkacak bir senaryo hazırlığında
07:57 Tel Aviv sokaklarında silahlı çatışma: 2 kişiyi öldüren Filistinli ölü ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 09:11:51. #1.13#
SON DAKİKA: Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Oruç, Gabriel'i hangi şartla affetti? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement