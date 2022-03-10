Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Reis'in başına neler gelecek? - Son Dakika
Üye Girişi

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Reis'in başına neler gelecek?

10.03.2022 14:19

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 10 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri....

Esir edilen Baba Oruç ile onu kurtarmak için gizlice Modon'a giren Hızır Reis'in öldürülmesinden korkan İlyas, ağabeylerinin tüm uyarılarına karşın Gabriel'e filosunu teslim etmeyi kabul etmişti. Filoyu alarak İlyas ve yeniçerilerini tuzağa düşüren Gabriel, Oruç'u vermediği gibi Modon'a geldiğini öğrendiği Hızır ve leventlerini de büyük bir ölüm tuzağına çekmişti. Gabriel ve askerleri tarafından etrafı kuşatılan İlyas buradan nasıl kurtulacaktır? Pablo tarafından alıkonulan Hızır, Piri Reis ve leventlerini hangi plan kurtaracaktır? Esirliği daha çetin bir hâl alan ve Modon'dan uzaklaştırılan Oruç Reis'in başına neler gelecektir? İlyas'ın düştüğü bu gaflet Barbaros Kardeşlerin hayatlarında nelere mâl olacaktır?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Reis'in başına neler gelecek?

Kelemez'deki tekinsizliği önlemek isteyen Mesih Paşa, şehrin muhafızlığına İlyas'ı tayin etmek istemişti. Kendisi geçmediği takdirde postun Şahbaz'a verileceğini bilen İlyas ise bu teklifi kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu kararla Hüma, Isabel ve Meryem'in öfkesini üzerine çeken İlyas, Mesih Paşa'nın emirleri karşısında ne yapacaktır? Oruç'un postuna koyduğu kılıcın İlyas tarafından indirildiğini öğrenen Hızır ise ne yapacaktır?

Şahsenem hakkındaki şüpheleri gün geçtikçe artan Meryem, onun gerçek yüzünü ortaya çıkartabilecek midir? Şahbaz ile Şahsenem tarafından vurulan Şahin kurtulacak mıdır?.

YORUMLAR
500

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Reis'in başına neler gelecek? - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Uydu görüntüleriyle kare kare savaş: Mariupol artık bir virane! Hastane mi, askeri üs mü?
14:04 Uçaktan duyurdu! Ukrayna'nın nükleer tesislerini konuşmak için acilen Antalya'ya geliyor
13:59 Zincir marketlerde satılıyor! Ünlü bir markaya ait tavuktan demir parçası çıktı!
13:58 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenski ile buluşabilir ama laf olsun diye değil
12:36 İstanbul'da trafikte kar rahatlığı: Boş yollar havadan görüntülendi!
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna kameralara oynuyor, görüşmek için görüşüyor, çözüm odaklı değil!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:30:39. #1.12#
SON DAKİKA: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Reis'in başına neler gelecek? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement