Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Modon kuşatmasında! - Son Dakika

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yayınlanan son bölümünde Oruç Baba, Modon kuşatmasına gözünü dikti. Hızır ve Piri Reis için Şahbaz'ı getiren Gabriel'den kuşatmayı kaldırma isteği geldi. Kelemez'de İlyas aracılığıyla kurdukları tuzağı işlemeye hazırlanan Gabriel ve Şahbaz, Müslüman köle kılığına girmiş adamların saldırılarını başlattı. Bu hain tuzak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümünde hangi noktaya gidecek? İşte detaylar...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı 28. bölümünde Oruç Reis düşman karşısında boy gösterecek! Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Oruç Reis düşman karşısına çıkarken, Gabriel'in kellesini almaya niyet eder. Düşmanla kıran kırana geçecek mücadele de Oruç Reis, hedefine ulaşabilecek mi? Gabriel ile yüz yüze gelip, kellesini alabilecek mi? Yoksa Gabriel kaldığı yerden türlü tuzaklarına devam mı edecek? Bu haftada heyecanlı geçeceğinin sinyallerini veren Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ile heyecan fırtınasına şahit olacağız. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 28. bölüm fragmanına göz atarak dizinin yeni bölümünde neler olacağı hakkında bilgiye sahip olabilirsiniz.