Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Modon kuşatmasında! - Son Dakika
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Modon kuşatmasında!

21.04.2022 12:43
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Modon kuşatmasında!

TRT 1 ekranlarının deniz zaferlerini yaşatan dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda. Hızır ve Oruç Reis Modon Kalesi üzerinde hakimiyet kurmak için savaşmaya hazırlanır. Modon'u alan Doğu Akdeniz'in de hakimi sayılacaktır.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yayınlanan son bölümünde Oruç Baba, Modon kuşatmasına gözünü dikti. Hızır ve Piri Reis için Şahbaz'ı getiren Gabriel'den kuşatmayı kaldırma isteği geldi. Kelemez'de İlyas aracılığıyla kurdukları tuzağı işlemeye hazırlanan Gabriel ve Şahbaz, Müslüman köle kılığına girmiş adamların saldırılarını başlattı. Bu hain tuzak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümünde hangi noktaya gidecek? İşte detaylar...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı 28. bölümünde Oruç Reis düşman karşısında boy gösterecek! Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Oruç Reis düşman karşısına çıkarken, Gabriel'in kellesini almaya niyet eder. Düşmanla kıran kırana geçecek mücadele de Oruç Reis, hedefine ulaşabilecek mi? Gabriel ile yüz yüze gelip, kellesini alabilecek mi? Yoksa Gabriel kaldığı yerden türlü tuzaklarına devam mı edecek? Bu haftada heyecanlı geçeceğinin sinyallerini veren Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ile heyecan fırtınasına şahit olacağız. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 28. bölüm fragmanına göz atarak dizinin yeni bölümünde neler olacağı hakkında bilgiye sahip olabilirsiniz.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Modon kuşatmasında!
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Modon kuşatmasında! - Son Dakika


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