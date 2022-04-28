Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Gabriel ölecek mi? - Son Dakika
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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Gabriel ölecek mi?

28.04.2022 12:33
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Gabriel ölecek mi?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ile bu akşam seyircisi ile buluşacak. Yeni bölümde Don Diego teklifini kabul etmeyen Oruç ve Hızır'dan intikamını nasıl alacaktır?

Midilli'den çıkan dört kardeşin tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

BARBAROSLAR 29. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hızır, Kara Hasan, Piri Reis, Murad ve leventler Kelemez'i kana bulayan Şahbaz ve Piero'yu yakalamayı başarmış, İlyas'ın suçsuz olduğunu ve katliamın perde arkasına Gabriel'in saklandığını ispatlamışlardı. Modon'un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel'i Oruç Reis'in kılıcı durdurmuştu. Gabriel ölecek midir? Diğer yandan topraklarına sığınan Şahbaz ile Piero'nun kaçırılmasıyla gururu çiğnenen Don Diego, Oruç ve Hızır'dan krallıklarına ait olan Endülüslü kölelerin teslim edilmesini istemiş ve aksi takdirde Kelemez'de bir katliam başlatacağını söylemişti. Don Diego teklifini kabul etmeyen Oruç ve Hızır'dan intikamını nasıl alacaktır? Kelemez'e bir saldırı yapacak mıdır? Meryem ve Isabel'i esir alıp köle olarak satmayı isteyen Rosa bu arzusuna ulaşacak mıdır?

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Gabriel ölecek mi? - Son Dakika


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