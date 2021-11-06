Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu için cenaze töreni düzenlendi

2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü müzisyen Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu vefatının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Barış Akarsu hayranları da anne Akarsu'yu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Doğum gününü kutladığı 29 Haziran 2007 gecesi geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve 4 Temmuz 2007 günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun Amasra'da yaşayan annesi Hatice Akarsu vefat etti.

55 yaşındaki anne Hatice Akarsu'nun pankreas kanseri olduğu ve uzun süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Anne Akarsu için Bartın'ın Amasra ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze için toplanan çok sayıda kişi Barış Akarsu Kültür ve Dayanışma Derneği önünden İskele Camiine yürüdü. Cenaze törenine Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden ünlü müzisyen Barış Akarsu'nun farklı şehirlerden Amasra'ya gelen hayranları da cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreni sırasında anne Akarsu'nun tabutunun üzerine ünlü müzisyen Barış Akarsu'nun fotoğrafı konuldu.

Cenaze töreninde taziye dileklerini kabul eden anne Akarsu'nun eşi Selahattin Akarsu ve Barış Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu'nun zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze törenin ardından anne Akarsu'nun naaşı Amasra ilçe mezarlığındaki Barış Akarsu'nun kabristanının yanında toprağa defnedildi.

Cenazenin defnedildiği sırada oğlu Barış Akarsu'nun mezarı başına oturan baba Selahattin Akarsu hem oğlu hem de toprağa defnedilen eşi için gözyaşları döktü. - BARTIN