Barış Akarsu'nun hayatı filmi oluyor! Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak - Son Dakika
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Barış Akarsu'nun hayatı filmi oluyor! Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak

08.04.2022 21:10

Geçirdiği trafik kazasının ardından Bodrum'da günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra 4 Temmuz 2007'de yaşam savaşını kaybeden rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmine aktarılıyor. Filmde Barış Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak.

Geçirdiği trafik kazasının ardından Bodrum'da günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra 4 Temmuz 2007'de yaşam savaşını kaybeden rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmine aktarılıyor.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aytaç Medya'nın imza atacağı filmde Akarsu'ya hayat verecek isim belli oldu. 28 yaşında toprağa verilen Barış Akarsu'nun hayatını genç kuşağın başarılı oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak.

Barış Akarsu'nun hayatı filmi oluyor! Onu canlandıracak isim bile belli

PROVALARA BAŞLADI

Müzikle de ilgilenen Şaşmaz, Barış Akarsu'nun görüntüsüne bürünmek ve rolü hakkıyla canlandırabilmek için kamya girdi ve saç, makyaj ve müzik provalarına başladı.

Barış Akarsu'nun hayatı filmi oluyor! Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak
Barış Akarsu'nun hayatı filmi oluyor! Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak
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Barış Akarsu, Bodrum, Ege, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Barış Akarsu'nun hayatı filmi oluyor! Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış Akarsu'nun hayatı filmi oluyor! Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak - Son Dakika
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