Barış Arduç, kızı Jan Asya'nın kimine benzediği sorusuna romantik cevap verdi - Son Dakika
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Barış Arduç, kızı Jan Asya'nın kimine benzediği sorusuna romantik cevap verdi

Barış Arduç, kızı Jan Asya'nın kimine benzediği sorusuna romantik cevap verdi

22.06.2023 10:57

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe katılan Barış Arduç ve Gupse Özay, basın mensuplarıyla sohbet ederken kızları Jan Asya'nın kimine benzediği sorusuna romantik bir cevap verdi. Arduç, karısına aşık olduğunu ve bebeğinin ona benzemesinin müthiş bir şey olduğunu söyledi. Gupse Özay ise eşinin iltifatı karşısında şaşırdı.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe katılan Barış Arduç ve Gupse Özay ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan çiftte Arduç, "Bebek kime benziyor?" sorusu üzerine Özay'a aşkını ilan ederek "Ben karıma aşığım. Karıma benzemesi benim için müthiş bir şey" dedi.

GUPSE ÖZAY ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Doğum yaptıktan sonra setlere ara veren Gupse Özay, düğün törenine koyu renkte uzun bir elbise tercih ederek saçlarını da doğal bıraktı. Düğünü gerçekleştiği oteli önünde basın mensuplarıyla konuşan çift, bebekleri hakkında merak edilen soruyu da yanıtladı. Muhabirlerin "Bebek kime benziyor" sorusu üzerine ara giren Barış Arduç, "Çok değişiyor. Biri görüp 'aynı babası' diyor, aynı gün başka biri geliyor 'aynı annesi' diyor. Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Sağlığı yerinde olsun, bahtları güzel olsun başka bir şey istemem" dedi. Eşinin iltifatı karşısında şaşıran Gupse Özay ise "Canım çok teşekkür ederim" dedi.

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Barış Arduç, Gupse Özay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barış Arduç, kızı Jan Asya'nın kimine benzediği sorusuna romantik cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış Arduç, kızı Jan Asya'nın kimine benzediği sorusuna romantik cevap verdi - Son Dakika
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