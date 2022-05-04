Barış Murat Yağcı'dan Survivor'dan elenmesiyle ilgili yorum: Bence hayırlısı oldu! - Son Dakika
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Barış Murat Yağcı'dan Survivor'dan elenmesiyle ilgili yorum: Bence hayırlısı oldu!

04.05.2022 14:57

İki yıl önce final koltuğunda şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı, bu yıl Survivor All Star'da finali göremeden veda etti. Yağcı yaptığı açıklamada, "Bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi" dedi.

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden gönüller takımındaki oylamada adı en fazla yazılan Evrim haftanın ilk eleme adayı olmuş ve yokluk adasına gitmişti. Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımındaki oylamada ise Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak seçilmişti. Haftanın üçüncü dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımında ise Ayşe üçüncü eleme adayı olmuştu. Survivor'da son eleme adayı ise Sude oldu.

ACUN ILICALI RESMEN AÇIKLADI

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Sude, Evrim, Barış ve Ayşe için sms oylaması yapıldı. Oylama sonuçlarına göre Sude, Evrim, Barış ve Ayşe arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'da bu hafta elenen yarışmacının Barış Murat Yağcı olması ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

Survivor All Star'a veda eden Barış Murat Yağcı'dan flaş itiraf!

"BENİ ÇOK ÜZÜYORDU"

Elenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Barış Murat Yağcı, "Bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi. Bence çok hayırlısı oldu, bir hata yaptım ve diğer Survivor yarışmaları için örnek olsun. İki takımda da hakkım kaldıysa kusura bakmasınlar. Performans olarak gerçek Barış'ı gösteremediğim için zaten potalardan çıkmak beni üzüyordu. Fazla bir şey yapamayıp var olmaya çalışmak bir yere kadar. 3'de 3'üm bile yoktu, kendime yakıştıramadığım bir durum" dedi.

Survivor All Star'a veda eden Barış Murat Yağcı'dan flaş itiraf!

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine devam ediyor. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı ve bir dönem modellik yaptı.

Survivor All Star'a veda eden Barış Murat Yağcı'dan flaş itiraf!

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan 'Kocamın Ailesi' ile oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde 'Eymen' karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde 'Bora' karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde 'Demir' karakterine hayat verdi. Ancak Yağcı'nın yıldızı Survivor 2020 ile parladı. Barış Murat Yağcı şu sıralar Survivor All Star 2022'de mücadele ediyor.

Barış Murat Yağcı'dan Survivor'dan elenmesiyle ilgili yorum: Bence hayırlısı oldu!
Barış Murat Yağcı'dan Survivor'dan elenmesiyle ilgili yorum: Bence hayırlısı oldu!
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Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yokluk adası kaldırıldı Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yokluk adası kaldırıldı

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Barış Murat Yağcı'dan Survivor'dan elenmesiyle ilgili yorum: Bence hayırlısı oldu! - Son Dakika


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