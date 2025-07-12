Bartın\'da AK Parti Yöneticisinin Kızının Nikahını CHP\'li Başkan Kıydı

AK Parti Bartın İl Teşkilatı Yöneticisi Dinçer Çavuşoğlu'nun kızının nikahını CHP'li Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya kıydı. Nikaha, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un eşi Fatma Tunç da katıldı.

Bartın Belediyesi sosyal tesislerde düzenlenen merasimde Canan-Dinçer Çavuşoğlu ile Ceyda-Ahmet Kalaycı ailelerinin çocukları dünya evine girdi. Ak Parti İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi ve İşadamı Dinçer Çavuşoğlu'nun kızı Nesli ile Kaan Kalaycı çiftinin nikahını, CHP'li Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya kıydı. Nikaha, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un eşi Fatma Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Vali Yardımcısı Uğur Karakaya, Bartın Deniz ve Garnizon Komutanı Dz.Kd.Alb. Erkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Erkan Şahin, bazı kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri, iş dünyasından isimler ile ailelerin tanıdıkları katıldı.

Çiftin nikah şahidi olan Bakan Tunç'un eşi Fatma Tunç ve Vali Nurtaç Arslan, nikahın kıyılmasının ardından çifte evlilik cüzdanını birlikte verdi. - BARTIN