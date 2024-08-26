Bartın'da Gelin Alma Konvoyu İlginç Yöntemlerle Kesildi - Son Dakika
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Bartın'da Gelin Alma Konvoyu İlginç Yöntemlerle Kesildi

Bartın\'da Gelin Alma Konvoyu İlginç Yöntemlerle Kesildi

Bartın'da polis memuru Mert Kurt'un gelin alma merasimindeki konvoy, okey masası ve dal parçası ile kesildi. Damadın arkadaşları ve diğer kişiler tarafından yapılan kesme işlemleri sonrasında düğün devam etti.

26.08.2024 16:59  Güncelleme: 17:05
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Bartın'da polis memuru Mert Kurt'un gelin alma merasimindeki konvoy, çok ilginç yöntemlerle kesildi. Damadın arkadaşları yol ortasına okey masası kurarak, konvoyu durdururken, bir kadın ve çocuğu ise aralarına uzattıkları dal parçası ile yol kesti.

Bartın'da gazeteci Mustafa Kurt'un polis memuru oğlu Mert, Sümeyye Dönmez ile dünya evine girdi. Çiftin düğünde gerçekleştirilen gelin alma merasiminde ise araç konvoyu ilginç yöntemlerle kesildi. Damadın arkadaşları tarafından konvoyun geçeceği güzergahta, yol ortasına okey masası kuruldu. Yol ortasına kurulan masada okey oynayan gençler, arkadaşları olduklarını söyleyerek damadı yanlarına çağırdı. Araçtan inmeyen damadın yardımına ise babası Mustafa kurt yetişti. Gençlere düğün salonuna geç kaldıklarını belirterek, masaya biraz para bıraktı. Bu kez damadı oynatmak isteyen gençler, baba Mustafa Kurt'un ısrarı üzerine ise yolu açtı.

Gelin alma konvoyunu gören bir kadın ise çocuğu ile aralarına uzattığı dal parçası ile yolu keserek, zarf almayı başardı. Yolda bir çok araç ve traktör de yol keserek, zarf ve para almayı başardı.

Damadın başka bir arkadaş grubu da, otomobil ile gelin konvoyunun önünü keserek, damadı araçtan indirdi. Gençler, oyun havaları eşliğinde bir süre damat ile birlikte yol ortasında oynadıktan sonra konvoyun geçişine izin verdi.

Çiftin ulaştıkları salonda kıyılan nikahın ardından düğünü yapıldı. Pasta kesimiyle başlayan düğünde çift ve davetliler, gönüllerince oynayarak dans etti.

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın evlilik cüzdanını verdiği çiftin düğününe, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, İl Genel Meclis Başkanı Turhan Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, 43,44 ve 45. Dönem Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve çok sayıda davetli katıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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