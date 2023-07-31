Bartu Küçükçağlayan'ın konserinde sahneye iç çamaşırı fırlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bartu Küçükçağlayan'ın konserinde sahneye iç çamaşırı fırlatıldı

31.07.2023 14:04

Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerindeki oyunculuğuyla tanınan Bartu Küçükçağlayan, müzik grubu Büyük Ev Ablukada ile sahneye çıktı. Küçükçağlayan'ın şarkı söylediği sırada seyirciler tarafından sahneye iç çamaşırı fırlatıldı. Oyuncu, iç çamaşırını eline alıp sallayarak şaşkınlık yarattı.

Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizisinde oyunculuğu ile tam not alan Bartu Küçükçağlayan, müzik grubu Büyük Ev Ablukada ile sahneye çıktı. Küçükçağlayan'ın şarkı söylediği sırada sahneye iç çamaşırı fırlatıldı. Konserde şaşırtıcı olan bir diğer detay ise Bartu Küçükçağlayan'ın etekle sahneye çıkması oldu.

SAHNEYE İÇ ÇAMAŞIRI FIRLATILDI

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan'ın yer aldığı Büyük Ev Ablukada grubu, İstanbul Parkorman'da gerçekleşen festival kapsamından sahneye çıktı. Küçükçağlayan şarkısını söylediği anda seyirciler tarafından sahneye iç çamaşırı fırlatıldı.

Büyük Ev Ablukada'nın konserinden sahneye iç çamaşırı fırlatıldı! Bartu Küçükçağlayan iç çamaşırını eline alıp salladı

ELİNE ALIP SALLADI

Sahneye fırlatılan iç çamaşırını alan ve elinde sallayan ünlü oyuncunun "Birinin külotu bana ulaşmayı becerdi" sözleri ise şaşkınlık yarattı.

Büyük Ev Ablukada'nın konserinden sahneye iç çamaşırı fırlatıldı! Bartu Küçükçağlayan iç çamaşırını eline alıp salladı

ETEK GİYDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLDİ

Görüntülerin gündem olmasının ardından Bartu Küçükçağlayan'ın etek giymesi de birçok kişi tarafından eleştirildi.

Büyük Ev Ablukada'nın konserinden sahneye iç çamaşırı fırlatıldı! Bartu Küçükçağlayan iç çamaşırını eline alıp salladı
YORUMLAR
500

Bartu Küçükçağlayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bartu Küçükçağlayan'ın konserinde sahneye iç çamaşırı fırlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Son Dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'in transferi için Milan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
13:46 Son Dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'in transferini KAP'a bildirdi
13:49 Bartu Küçükçağlayan'ın konserinde sahneye iç çamaşırı fırlatıldı
13:45 Büyük Ev Ablukada'nın konserinden sahneye iç çamaşırı fırlatıldı! Bartu Küçükçağlayan iç çamaşırını eline alıp salladı
13:33 Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı
13:30 Esenyurt'taki saldırıda zanlılara yardım eden 1 kişi daha yakalandı! Gözaltı sayısı 3'e yükseldi
13:18 Evladı vahşice öldürülen baba, tekel baskınına neden olan paylaşımını anlattı: 'Bana niye icra gönderdiniz?' yazdım
13:13 Evladı vahşice öldürülen baba, tekel baskınına neden olan paylaşımını anlattı: 'Bana niye icra gönderdiniz?' yazdım
13:16 Fenerbahçe, Cengiz'de çıkmaza girdi! Marsilya'nın istekleri bitmek bilmiyor
13:12 Fenerbahçe masadan kalkacak! Marsilya'nın istekleri kabak tadı vermeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 14:09:30. #1.13#
SON DAKİKA: Bartu Küçükçağlayan'ın konserinde sahneye iç çamaşırı fırlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement