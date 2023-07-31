Bartu Küçükçağlayan'ın konserinde sahneye iç çamaşırı fırlatıldı

Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizisinde oyunculuğu ile tam not alan Bartu Küçükçağlayan, müzik grubu Büyük Ev Ablukada ile sahneye çıktı. Küçükçağlayan'ın şarkı söylediği sırada sahneye iç çamaşırı fırlatıldı. Konserde şaşırtıcı olan bir diğer detay ise Bartu Küçükçağlayan'ın etekle sahneye çıkması oldu.
Oyuncu Bartu Küçükçağlayan'ın yer aldığı Büyük Ev Ablukada grubu, İstanbul Parkorman'da gerçekleşen festival kapsamından sahneye çıktı. Küçükçağlayan şarkısını söylediği anda seyirciler tarafından sahneye iç çamaşırı fırlatıldı.
Sahneye fırlatılan iç çamaşırını alan ve elinde sallayan ünlü oyuncunun "Birinin külotu bana ulaşmayı becerdi" sözleri ise şaşkınlık yarattı.
Görüntülerin gündem olmasının ardından Bartu Küçükçağlayan'ın etek giymesi de birçok kişi tarafından eleştirildi.
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