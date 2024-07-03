Magazin

Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor.

Muhabir Online'da yer alan habere göre, daha önce Selen Sevyen ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Kerem Kupacı, bir süredir avukat Ece Ceylanlı ile aşk yaşıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı tercih etmeyen oyuncu, bugün İstanbul Sedef Adası'nda nikah masasına oturacak. Ünlü ismin nasıl bir tören planladığı ve kimleri çağırdığı da merak konusu oldu.