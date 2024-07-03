Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor - Son Dakika
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Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor

Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor

Başarılı oyuncu Kerem Kupacı, uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile bugün nikah masasına oturacak.

03.07.2024 09:13
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Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor.

Muhabir Online'da yer alan habere göre, daha önce Selen Sevyen ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Kerem Kupacı, bir süredir avukat Ece Ceylanlı ile aşk yaşıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı tercih etmeyen oyuncu, bugün İstanbul Sedef Adası'nda nikah masasına oturacak. Ünlü ismin nasıl bir tören planladığı ve kimleri çağırdığı da merak konusu oldu.

Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor
Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor
Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor

Kerem Kupacı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser: böyle mütevazi insanlara bayılıyorum dünyanın en güzel en değerli mutluluğu sade yaşamaktır helal olsun hayırlı olsun 16 0 Yanıtla
  • Ahmet Beybey: Başarılı oyuncu mu? 5 6 Yanıtla
  • Mehmet Tok: Başarısız oyuncuda mı var. 3 3 Yanıtla
  • İsmail Sel: bizene 3 2 Yanıtla
  • Huseyin Genç: aylardır bu haberi bekliyorduk, çok sağolun büyük bi olay. Hele hele bugün evlenmesi. 3 2 Yanıtla
  • yücel bozdemir: burası çok onemli 3 1 Yanıtla
  • VeDat AkBaş: Boş haber çok bur da 1 1 Yanıtla
  • Emre Bey: Hayırlı olsun agam. 1 0 Yanıtla
  • Hbo Hbo: Ne Keremi ne Kupacisi. Bildigin düz Pikaçhu iste 0 0 Yanıtla

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