Başkan Beyoğlu'ndan basın mensuplarına Diyarbakır mesajı : "Kenttin güzelliklerini anlatmanızı istiyoruz" - Son Dakika
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Başkan Beyoğlu'ndan basın mensuplarına Diyarbakır mesajı : "Kenttin güzelliklerini anlatmanızı istiyoruz"

05.06.2022 13:00
Başkan Beyoğlu'ndan basın mensuplarına Diyarbakır mesajı : "Kenttin güzelliklerini anlatmanızı istiyoruz"

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından 36.'sı düzenlenen "Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni'ne katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır'ın huzur ve güvenin merkezi olduğuna dikkat çekerek ulusal gazete ve televizyonlarda görev yapan gazetecilerden bölgenin...

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından 36.'sı düzenlenen "Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni'ne katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır'ın huzur ve güvenin merkezi olduğuna dikkat çekerek ulusal gazete ve televizyonlarda görev yapan gazetecilerden bölgenin güzelliklerini dile getirmelerini istedi.

Ödül töreninde konuşan Başkan Beyoğlu, Diyarbakır'ın huzurlu, güvenilir, bereketli bir şehir olduğunu vurguladı. Beyoğlu, "Sizlerin teşrifleriyle Diyarbakır'ımız inşallah daha güzel yerlerde olacak. Sizlerin güçlü kalemleri ve anlatımlarıyla kendimizle ilgili güzellikleri okuduğumuzda, izlediğimizde bizler daha mutlu olacağız. Misafirperverliğini en güzel şekilde hissettirmesini bilen kadirşinas bir halkımız var. Siz kıymetli değerlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk" dedi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yönetimi, cemiyetin çalışmalarına sağladığı katkılar nedeniyle Başkan Beyoğlu'na plaket takdim etti. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu'ndan basın mensuplarına Diyarbakır mesajı : Kenttin güzelliklerini anlatmanızı istiyoruz
Başkan Beyoğlu'ndan basın mensuplarına Diyarbakır mesajı : Kenttin güzelliklerini anlatmanızı istiyoruz

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Başkan Beyoğlu aile ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor Başkan Beyoğlu aile ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor Bağlar Belediyesinden LGS önlemleri Bağlar Belediyesinden LGS önlemleri
Kaynak: İHA

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Bağlar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başkan Beyoğlu'ndan basın mensuplarına Diyarbakır mesajı : 'Kenttin güzelliklerini anlatmanızı istiyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Beyoğlu'ndan basın mensuplarına Diyarbakır mesajı : "Kenttin güzelliklerini anlatmanızı istiyoruz" - Son Dakika
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