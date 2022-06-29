Battalgazi'de Manuş Baba rüzgarı esecek

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından 2 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da düzenlenecek olan açık hava konserinde Ünlü sanatçı Manuş Baba, Malatya Park AVM Yanı Konser alanında Battalgazililerle buluşacak.

Battalgazi Belediyesi yaz ayının gelmesiyle birlikte, direk halka dokunan sosyal içerikli çalışmalarına hızını arttırarak devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kültürel etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek olan açık hava konseri ile milyonlarca müzik severin ilgi gösterdiği ünlü sanatçı Manuş Baba, Battalgazililerle buluşacak. 2 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da Malatya Park AVM Yanı Konser alanındaki konserde sahne alacak olan ünlü sanatçı Manuş Baba, seslendireceği parçalarla müzik severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

"Tüm vatandaşlarımız davetlidir"

Tüm Malatyalıları ve Battalgazilileri açık hava konserine davet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Milyonların gönlünde taht kurmuş ülkemizin değerli sanatçı Mustafa Özkan yani Manuş Baba'yı 2 Temmuz Cumartesi günü Battalgazi'mizde ağırlayacağız. Müzik severin büyük beğenisini kazanan sanatçımızın hafızalara kazınan bir şarkısı var, bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez. Ünlü sanatçımız, bu havada gidilmez demeyip, güzel bir yaz akşamı Battalgazi'ye gelecek ve sevenleriyle buluşacak. Battalgazi Belediyesi olarak bundan böyle her fırsatta, imkanlarımız ölçüsünde benzeri etkinliklerle halkımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Tüm Malatyalı ve Battalgazili vatandaşlarımızı, düzenleyeceğimiz açık hava konserine davet ediyorum" dedi. - MALATYA