Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu - Son Dakika
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Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu

Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu
27.06.2025 11:45
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David Beckham, 2003 yılında Güney Afrika ile oynanan hazırlık maçında kırılan bileği nedeniyle yıllar sonra gizli bir ameliyat geçirdi. Eşi Victoria Beckham, hastane yatağındaki karesini paylaşarak sağlık durumu hakkında ilk mesajı verdi. Beckham ailesinde yaşanan soğukluk ise dikkatlerden kaçmadı.

Futbol efsanesi David Beckham, ciddi bir sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eşi Victoria Beckham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

Victoria, hastane yatağında kolu askıya alınmış halde yatan David'in gülümsediği bir fotoğrafını paylaşarak üzerine "Çabucak iyileş baba" notunu düştü. Ünlü modacı, eşine beyaz boncuklardan oluşan ve üzerinde "Geçmiş olsun" yazan bir arkadaşlık bileziği de hediye etti. Ancak çift, Beckham'ın hastaneye kaldırılmasına neden olan olayla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

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İngiliz basınında yer alan iddialara göre, Sir David Beckham 2003 yılında Güney Afrika ile oynanan bir hazırlık maçında bileğini kırmış ve o dönem uygulanan tedavi sürecinde koluna yerleştirilen platin zamanla erimemişti. Son yapılan röntgenlerde platinin hâlâ Beckham'ın ön kolunda bulunduğu ve bu nedenle gizli bir ameliyat geçirerek platinin çıkarıldığı öne sürüldü.

Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu

2003'teki maç sırasında dengesini kaybederek yere düşen yıldız futbolcu, ikinci yarının başında oyundan alınmış ve hastaneye götürülmüştü. Geçtiğimiz aylarda kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Beckham, yıllarca süren profesyonel futbolculuk hayatının vücudunda ciddi tahribatlara yol açtığını belirtmişti. "Vücudumun bazı bölümleri tam anlamıyla harabeye dönmüştü," ifadelerini kullanmıştı.

AİLE İÇİNDE SOĞUK RÜZGARLAR

David Beckham'ın yaşadığı sağlık sorunları, ailesindeki gerginlik iddialarının hemen ardından geldi. Oğlu Brooklyn Beckham (26) ile gelini Nicola Peltz (30), son haftalarda Beckham ailesiyle yaşadıkları soğuklukla gündeme gelmişti. Brooklyn ve Nicola'nın hem David hem de Victoria Beckham'ın doğum günü kutlamalarına katılmamış olması dikkat çekerken, çiftin aileye dair özel günlerde herhangi bir paylaşımda bulunmaması da söylentileri güçlendirdi.

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Son Dakika Magazin Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu - Son Dakika

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