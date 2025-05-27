Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri 13. Yılında Sanat Dünyasını Buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri 13. Yılında Sanat Dünyasını Buluşturdu

Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri 13. Yılında Sanat Dünyasını Buluşturdu
27.05.2025 10:17  Güncelleme: 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri, Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Bedia Muvahhit'in anısına, sanatseverleri bir araya getirerek anlamlı bir gece daha yaşattı. Haldun Dormen'in sanat danışmanlığında gerçekleşen tören, İzmir'in tiyatro dünyasındaki yerini güçlendirdi.

Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Bedia Muvahhit'in anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri, 13. yılında da sanat dünyasını İzmir'de buluşturdu. İzmir'i Türkiye'nin kültürel sahnesinde yeniden konumlandıran bu anlamlı gece, sadece ödül dağıtan bir organizasyon değil sanata adanmış bir buluşma olarak hafızalara kazındı.

Bu yıl da Sahne Tozu Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde Haldun Dormen Sahnesi'nde gerçekleşen tören, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tiyatro sanatçılarını ve sanatseverleri bir araya getirdi. Ödül törenine katılan konuklar arasında törenin sanat danışmanı Haldun Dormen, onursal jüri başkanı Göksel Kortay, Sema Sarper, Mehmet Sarper, İzzet Günay, Serpil Günseli, Zerrin Tekindor, Meltem Cumbul, Halit Ergenç ve Salih Güney de yerini aldı.

'Git kendi şehrinde, kendin yap' diyen usta, bir ödül töreninin doğuşuna ilham verdi

Gecenin açılışında izletilen bir video kaydı, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Törenin isim babası ve duayen tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, yıllar önce genç bir tiyatrosever olan Çağlar İşgören'e dönerek bu sözleri söylemişti. O an söylenen bir cümle, yıllar sonra İzmir'i tiyatro dünyasının uluslararası sahnesine taşıyan bir hikayenin başlangıcına dönüştü. Dormen'in bu çağrısını dikkate alan İşgören, kendi şehrinden yola çıkarak bugün artık ulusal sınırları aşan bir ödül töreninin kurucusu olarak Türk tiyatrosu tarihine adını yazdırdı. Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri, sadece bir gecelik ödül töreni değil; İzmir'in sanatla kurduğu özgün bağın, ustaların mirasını genç kuşaklara aktarma iradesinin ve kişisel bir ilhamın güçlü bir başarıya dönüşmesinin simgesi oldu.

Ustalara saygı, gençlere ilham

Gecenin en saygın ödüllerinden Haldun Dormen Yaşam Boyu Onur Ödülü, Haldun Dormen tarafından tiyatro ve sinema dünyasının zarif yüzü Zerrin Tekindor'a takdim edildi. Zerrin Tekindor " Haldun abiciğim, benim hayatımda o kadar önemli bir yeriniz var ki, yaptığınız her şeye minnettarım. Bu ödül benim için çok büyük bir mutluluk. Kim alsa kıskanırdım. Halitcim sen bile alsan kıskanırdım" diyerek Halit Ergenç başta olmak üzere tüm salonu kahkahaya boğdu. Törenin sanat danışmanı ve isim babası Haldun Dormen, yaptığı konuşmada Bedia Muvahhit'in sanat mirasını taşımanın onurunu vurguladı. İlk kez törende yer alan Meltem Cumbul ve Halit Ergenç ödül takdiminde bulundu. Onursal jüri başkanı Göksel Kortay, Göksel Kortay Özel ödülünü Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına takdim etti. Jüri başkanı Erkan Ergin Bedia Muvahhit Cesaret ödülünü Prof. Dr. Ayşegül Yüksel'in kazandığının bilgisini verdi.

İzmir'den dünya sahnesine

Ödül töreninin oluşturucusu Çağlar İşgören, Bedia Muvahhit Ödülleri'nin artık yalnızca ulusal değil, uluslararası bir vizyonla yol aldığını belirterek, "Bu organizasyon İzmir'i yalnızca bir Ege şehri değil, dünya sahnelerinde adı geçen bir tiyatro kentine dönüştürüyor." ifadelerini kullandı.

Kazanan isimler

En İyi Dış Yapım Ödülü: Amadeus

Golden Brıdge Özel Ödülü: İzmir İtalyan Konsolosu Sn. Daniele Bianchi

Jüri Özel Ödülü: Ürkmez Kadın Tiyatrosu

Sanata Destek Veren Yerel Yönetici Ödülü: Bayraklı Belediye Başkanı Sn. İrfan Önal

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Cengiz Toraman

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Burcu Ongun Altay

Yılın En Başarılı Yönetmeni: Gürol Tonbul

Yılın En Başarılı Prodüksiyonu: Rembetiko Efsanesi - İzmir Devlet Tiyatrosu

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Bahadır Buyruk

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Nagehan Yazıcı

Yılın En Başarılı Dekor Tasarımı: Hasan Yavuz - İlerleme

Yılın En Başarılı Işık Tasarımı: Anıl Alkan - Medea

Yılın En Başarılı Oyun Yazarı: Onur Atacan - Don Kişot'un Ölümü

Yılın En Başarılı Sahne Müziği: Nihat Demirkol - Hayal-İ Temsil

Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı: Funda Çebi - Rembetiko Efsanesi

Kerem Yılmazer Yılın En Başarılı Genç Kuşak Erkek Oyuncusu: Kaan Temel

Kerem Yılmazer Yılın En Başarılı Genç Kuşak Kadın Oyuncusu: Filiz Göker - İZMİR

Kaynak: İHA

Bedia Muvahhit, Haldun Dormen, Kültür Sanat, Magazin, Yaşam, Dünya, Tören, izmir, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri 13. Yılında Sanat Dünyasını Buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar
Doğu’daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit Çark etse de tansiyon düşmedi Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Pilot, aracının freni tutmayınca kendi ekibine çarptı: 4 yaralı Pilot, aracının freni tutmayınca kendi ekibine çarptı: 4 yaralı
Ebru Yaşar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı Ebru Yaşar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
İlhan Şeşen hayatını kaybetti İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı
Kurban pazarında denetim kavgası Kurban pazarında denetim kavgası
Otomotiv devinde kriz 3 bin kişi işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz! 3 bin kişi işten çıkarılacak
Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
Manchester United’ın göndermek için uğraştığı antrenörü havada kaptılar Manchester United'ın göndermek için uğraştığı antrenörü havada kaptılar

11:29
MHP-DEM Parti görüşmesi başladı Bahçeli de yer alıyor
MHP-DEM Parti görüşmesi başladı! Bahçeli de yer alıyor
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
16:02
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak
15:50
Sahibinin ’’telef oldu’’ diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Sahibinin ''telef oldu'' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
15:47
Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu
Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu
15:46
Okan Buruk’tan Mourinho’yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık
Okan Buruk'tan Mourinho'yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık
15:36
Eşinden tokat yiyen Macron’dan ilk açıklama
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
15:31
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı Avantajlı biletler yok sattı
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı
15:30
Okan Buruk’tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri
Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri
15:01
Hizmet sıfır, zam okkalı Beykoz Belediyesi’nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
14:56
Gazeteci olmak istedi, Türk müziğine damga vurdu İlhan Şeşen’e veda
Gazeteci olmak istedi, Türk müziğine damga vurdu! İlhan Şeşen'e veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 11:38:11. #7.13#
SON DAKİKA: Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri 13. Yılında Sanat Dünyasını Buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.