Bela okuyup "İnşallah sektörden silinirler" dedi! Elçin Sangu'nun hangi ünlüler için konuştuğu merak konusu oldu

Türk dizi ve sinema dünyasının neredeyse tek kızıl güzeli olan Elçin Sangu, geçtiğimiz gün bir programa konuk oldu. Ünlü oyuncu burada yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

SÖZLERİ AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

Güzeloyuncu özel ve iş hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sunucu ünlü oyuncuya, "Yolda yürürken karşıma çıksa yolumu değiştiririm dediğin ünlü var mı?" sorusunu yöneltti. Sangu "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. 'Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah. Bu niye böyle paralar kazanıyor' dediğim ünlüler de var." yanıtını verdi.

"SAHTE HESABIM YOK"

Sahte hesabının olmadığını da dile getiren ünlü oyuncu, "Ben genelde birini stalk'lamıyorum. Böyle sahte bir hesabım da yok. Zaten sayfamı da kendim yönetiyorum" diye konuştu. Güzel oyuncunun sorulara verdiği cevaplar akıllar "Bu ünlüler" kim sorusunu getirdi.