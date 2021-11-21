Üye Girişi
Bela okuyup "İnşallah sektörden silinirler" dedi! Elçin Sangu'nun hangi ünlüler için konuştuğu merak konusu oldu - Son Dakika

Bela okuyup "İnşallah sektörden silinirler" dedi! Elçin Sangu'nun hangi ünlüler için konuştuğu merak konusu oldu

21.11.2021 16:02
Bela okuyup "İnşallah sektörden silinirler" dedi! Elçin Sangu'nun hangi ünlüler için konuştuğu merak konusu oldu

Güzel oyuncu Elçin Sangu, konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, televizyon dünyasında "Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah" dediği ünlülerin var olduğunu söyledi. Sangu'nun bu itirafından sonra, o ünlülerin kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Türk dizi ve sinema dünyasının neredeyse tek kızıl güzeli olan Elçin Sangu, geçtiğimiz gün bir programa konuk oldu. Ünlü oyuncu burada yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

SÖZLERİ AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

Güzeloyuncu özel ve iş hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sunucu ünlü oyuncuya, "Yolda yürürken karşıma çıksa yolumu değiştiririm dediğin ünlü var mı?" sorusunu yöneltti. Sangu "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. 'Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah. Bu niye böyle paralar kazanıyor' dediğim ünlüler de var." yanıtını verdi.

Elçin Sangu'dan beklenmedik çıkış: İnşallah sektörden silinirler!

"SAHTE HESABIM YOK"

Sahte hesabının olmadığını da dile getiren ünlü oyuncu, "Ben genelde birini stalk'lamıyorum. Böyle sahte bir hesabım da yok. Zaten sayfamı da kendim yönetiyorum" diye konuştu. Güzel oyuncunun sorulara verdiği cevaplar akıllar "Bu ünlüler" kim sorusunu getirdi.

Elçin Sangu'dan beklenmedik çıkış: İnşallah sektörden silinirler!
Bela okuyup İnşallah sektörden silinirler dedi! Elçin Sangu'nun hangi ünlüler için konuştuğu merak konusu oldu
Bela okuyup İnşallah sektörden silinirler dedi! Elçin Sangu'nun hangi ünlüler için konuştuğu merak konusu oldu

Elçin Sangu, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bela okuyup 'İnşallah sektörden silinirler' dedi! Elçin Sangu'nun hangi ünlüler için konuştuğu merak konusu oldu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prof. Dr. Uğur Şahin Alman gazetesine açıkladı: Koronavirüs aşısını da grip aşısı gibi yılda bir kez yaptırmak gerekecek 15:50 Prof. Dr. Uğur Şahin Alman gazetesine açıkladı: Koronavirüs aşısını da grip aşısı gibi yılda bir kez yaptırmak gerekecek Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor 15:01 Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti 10:30 Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu 10:27 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim 09:15 Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı 23:32 Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi

Son Dakika Haberleri
15:50 Prof. Dr. Uğur Şahin Alman gazetesine açıkladı: Koronavirüs aşısını da grip aşısı gibi yılda bir kez yaptırmak gerekecek
15:49 Bir dönem terörist sığınağıydı! PKK'dan temizlenen Gabar Dağı'nda şimdi doğa yürüyüşü yapılıyor
15:43 Doğum kontrol hapı kullanmayan kadın şimdi 12. çocuğuna hamile! Gelen eleştirilere tepki gösterdi
15:41 Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi
15:20 Sedat Peker'i emzikle tehdit etmişti! "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş gözaltına alındı
15:19 4 gündür kendisinden haber alınamıyordu! Yalnız yaşayan adam, evinde ölü bulundu
15:01 Emre Belözoğlu kendine hayran bıraktı! Süper Lig tarihinin en iyi hocası
14:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:37 1300 yıl önce öldürüp mezarlığa gömmüşler! Bilim insanları sır cinayeti aydınlattı
14:20 AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer
Nefes kesen derbide Fırat Aydınus kırmızı kart yağdırdı! Karagümrük, Trabzon maçına ağır yaralı gidiyor Nefes kesen derbide Fırat Aydınus kırmızı kart yağdırdı! Karagümrük, Trabzon maçına ağır yaralı gidiyor         
16:02
Bir dönem terörist sığınağıydı! PKK'dan temizlenen Gabar Dağı'nda şimdi doğa yürüyüşü yapılıyor Bir dönem terörist sığınağıydı! PKK'dan temizlenen Gabar Dağı'nda şimdi doğa yürüyüşü yapılıyor         
15:49
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak         
10:28
Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor         
09:17
Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı         
09:12
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu         
12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti         
11:16
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 16:08:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bela okuyup "İnşallah sektörden silinirler" dedi! Elçin Sangu'nun hangi ünlüler için konuştuğu merak konusu oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement