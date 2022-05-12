Beni Don Polemiğine Dahil Etmeyin! - Son Dakika
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Beni Don Polemiğine Dahil Etmeyin!

12.05.2022 20:49
Beni Don Polemiğine Dahil Etmeyin!

Seslendirdiği şarkılarla son zamanların en çok konuşulan ismi olan Tuğba Yurt, önceki gün yeni şarkısı için stüdyoya girdi. Galata'da bulunan stüdyoda yeni şarkısının çalışmalarına başlayan Yurt, çalışmalar sonrası gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Güzel şarkıcı, "Bu sefer tarzımın dışında çok güzel bir eserle geliyorum. Şarkı o kadar güzel ki kalbim pır pır atıyor. Yoğun bir konser maratonum olacak. Öncesinde yeni şarkımı çıkarmak için çalışmaları hızlandırdık." dedi. Son zamanlarda 'kadın şarkıcılara yönelik mobbing uygulanıyor' söylentileri hatırlatılan Tuğba Yurt, "Bu zamana kadar bir mobbinge maruz kalmadım ama ne acıdır ki hayatın her noktasında kadınlar bir türlü mobbinge maruz kalıyorlardır. Umarım bu durum düzelir." dedi.

Demet Akalın ile Aleyna Tilki arasında çıkan 'Don' polemiği hatırlatılan Yurt, "Beni dondur, kilottur bu tarz polemiklere sokmayın lütfen. Tabii ki sahneye çıkarken şık olmalıyız ama ben kıyafetlerimle değil, sanatımla, sesimle gündemde olmaktan yanayım!" dedi.

Beni Don Polemiğine Dahil Etmeyin!
Beni Don Polemiğine Dahil Etmeyin!

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Konser, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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