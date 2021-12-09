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Benim Hayatım'da bugün: Ali trafik kazası geçiriyor - Son Dakika

Benim Hayatım'da bugün: Ali trafik kazası geçiriyor

09.12.2021 14:56
Benim Hayatım'da bugün: Ali trafik kazası geçiriyor

Ekranların sevilen dizisi Benim Hayatım bu akşam 6. bölümüyle sevenleriyle buluşuyor. İşte yeni bölümden detaylar...

Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak'ın yer aldığı "Benim Hayatım", hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatıyor.

BENİM HAYATIM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete'nin kaleme alıyor. "Benim Hayatım"ın oyuncu kadrosunda ise; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

BENİM HAYATIM DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Handan hisselerini Yasemin ve Hayat'a devreder. Hayat artık şirketin ortağıdır ve dev bir mirasın sahibidir. Bu güzel haberin üstüne Ali'den evlenme teklifi alan Hayat büyük bir sevinç yaşar. Ancak bu mutluluk kursağında kalır. Çünkü Pınar Ali'den hamiledir.

Benim Hayatım'da bugün: Ali trafik kazası geçiriyor

Nilsu Berfin Aktaş, Benim Hayatım, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Benim Hayatım'da bugün: Ali trafik kazası geçiriyor - Son Dakika Magazin


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