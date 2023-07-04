Berdan Mardini, genç sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açtı! Herkes, kadının gençliğine takıldı - Son Dakika
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Berdan Mardini, genç sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açtı! Herkes, kadının gençliğine takıldı

Berdan Mardini, genç sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açtı! Herkes, kadının gençliğine takıldı

04.07.2023 11:36

Türkücü Berdan Mardini, 2021 yılında boşandığı eşi Fatoş Yelliler'den sonra genç bir kadınla ilişki yaşamaya başladı. Mardini, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yeni aşkını duyurdu. Takipçileri ise genç sevgilisinin yaşını merak etti.

2010 yılında evlendiği Fatoş Yelliler ile 2021 yılında ihanet yüzünden boşanan türkücü Berdan Mardini, yeni bir aşka yelken açarak genç sevgilisiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

TAKİPÇİLERİ SEVGİLİSİNİN YAŞINI MERAK ETTİ

Şarkıcılığın yanı sıra kozmetik sektörüne yönelerek 120 milyon TL harcamasıyla konuşulan Berdan Mardini, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yeni ilişkisini ilan etti. Sarışın genç bir kadınla fotoğrafını paylaşan türkücü, "Her şey güzel, Allah kalbimize göre veriyor" notunu düştü. Mardini'nin paylaşımına yorum yapan şarkıcı Ceylan "Maşallah çok yakıştınız" derken bazı kullanıcılar da genç kadının yaşına dikkat çekerek "Bu kız çok genç değil mi?" yorumunu yaptı.

44 yaşındaki Berdan Mardini, sevgilisiyle ilgili yorumlara şimdilik sessiz kaldı.

Yeni aşka yelken açan Berdan Mardini sevgilisiyle poz verdi, herkes kadının gençliğine takıldı
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Berdan Mardini, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berdan Mardini, genç sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açtı! Herkes, kadının gençliğine takıldı - Son Dakika


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