Berdan Mardini Kar ve Buz Festivali'nde Sahne Aldı - Son Dakika
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Berdan Mardini Kar ve Buz Festivali'nde Sahne Aldı

28.02.2022 09:26
Berdan Mardini Kar ve Buz Festivali'nde Sahne Aldı

Usta sanatçı Berdan Mardini, bu yıl 2.'si düzenlenen 'Kar ve Buz' Festivali için önceki gün Ağrı'daydı. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla ve Ağrı Belediyesi koordinesinde gerçekleşen festivalde sahne alan Berdan Mardini, söylediği şarkılarla içleri ısıttı. İşte detaylar…

Kendisini dinlemeye gelen 5 bini aşkın dinleyiciye unutulmaz bir gün yaşatan Berdan Mardini, sahne de karın üzerine pekmez dökerek yemesi ise ortaya renkli görüntüler çıkardı. Mardini, "Buradan Spor Bakanlığımıza, Ağrı Valiliğimize ve Ağrı Belediyemize sonsuz teşekkür ediyorum.

Bu festivalin gerçekleşmesindeki yegani amaç, kar ve buz sporlarına gençleri teşvik etmek ve yeni yetenekler keşfetmek. Eminim ki Ağrı'mızdan nice milli sporcu çıkacak." dedi.

Berdan Mardini kimdir?

5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Berdan Mardini, babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü. Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı. Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu. 90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuvar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Berdan Mardini ilk albümünü 2000 yılında çıkarmış ancak teknik problemler nedeniyle bu albüm piyasaya sürülmemiştir. 2002 yılında çok istediği "Aman Aman" albümünü çıkardı ve bu albüm sonrası geniş kitleler tarafından tanındı. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.

2010 yılında Fatoş Mardini ile dünya evine giren Berdan Mardini'nin bu evlilikten "Marin" adını verdikleri bir çocukları dünyaya gelmiştir. Çift 2021 yılında boşandılar.

Berdan Mardini Kar ve Buz Festivali'nde Sahne Aldı
Berdan Mardini Kar ve Buz Festivali'nde Sahne Aldı

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Berdan Mardini, Diyarbakır, Ağrı, kar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Berdan Mardini Kar ve Buz Festivali'nde Sahne Aldı - Son Dakika


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