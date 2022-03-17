Beren Saat'ten Kıvanç Tatlıtuğ Sorusuna Yanıt! - Son Dakika
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Beren Saat'ten Kıvanç Tatlıtuğ Sorusuna Yanıt!

17.03.2022 16:38
Beren Saat'ten Kıvanç Tatlıtuğ Sorusuna Yanıt!

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, önceki akşam Etiler'de bir mekanda Ayla Saat için sürpriz doğum günü yemeği organize etti. Doğum günü yemeğine popçunun annesi Serpil Doğulu da katıldı. Beren Saat, Aşk-ı Memnu dizisindeki partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı projede rol alacak mı? İşte detaylar...

Beren Saat, annesi Ayla Saat'in doğum günü için Etiler'de bir mekanda yemek organize etti. Doğum günü yemeğine Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu da katıldı.

Yaş günü yemeği çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü çift, "Ayla'mızın doğum günüydü. Keyifli ve muhteşem bir akşamdı" dedi.

KIVANÇ TATLITUĞ İDDİASI SORULDU

Basın mensuplarının "14 yıl aradan sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı projede olacaksınız. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Beren Saat, "O konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılana kadar bir şey söylemeyeceğim" cevabını verdi.

"ÇOK BEĞENDİM"

Kenan Doğulu, eşinin yeni saç stilinin sorulması üzerine, "Çok beğendim. Ben onun hayranıyım" açıklamasını yaptı.

Annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Beren Saat, Ayla Saat ile verdiği pozu, kalp emojisiyle birlikte Instagram hesabında yayınladı.

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984'de Ankara'da dünyaya geldi. Türk sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti ve böylece profesyonel oyunculuğa başladı. Aşk-ı Memnu dizisiyle yıldızı parladı. 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile evlendi.

KENAN DOĞULU KİMDİR?

Kenan Doğulu, 31 Mayıs 1974 tarihinde Yurdaer ve Serpil Doğulu çiftinin ortanca çocuğu olarak İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi. Aslen Gazianteplidir. Kendisi gibi müzisyen olan ağabeyi Ozan Doğulu ve moda-tasarım ile ilgilenen kız kardeşi Canan Doğulu'yla beraber üç kardeştir. Doğulu, 2014 yılında oyuncu Beren Saat ile evlendi.

Beren Saat'ten Kıvanç Tatlıtuğ Sorusuna Yanıt!
Beren Saat'ten Kıvanç Tatlıtuğ Sorusuna Yanıt!
Beren Saat'ten Kıvanç Tatlıtuğ Sorusuna Yanıt!
Beren Saat'ten Kıvanç Tatlıtuğ Sorusuna Yanıt!
Beren Saat'ten Kıvanç Tatlıtuğ Sorusuna Yanıt!

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Kaynak: Snob Magazin

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