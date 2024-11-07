Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu

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Uzun süredir ekranlardan uzak kalıp daha çok internette yer alan platformlara iş yapan Beren Saat, bu kez katıldığı davette tercih ettiği kombinle adından söz ettirdi.

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Mor renklerde sütyen-gömlek ve pantolon kombiniyle davete katılan Beren Saat'in tercihi, hayranlarını da ikiye böldü. Ünlü oyuncunun tarzını basit bulanlar kadar beğenenler de oldu.

İşte Beren Saat'in o kostümü;