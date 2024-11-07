Uzun süredir ekranlardan uzak kalıp daha çok internette yer alan platformlara iş yapan Beren Saat, bu kez katıldığı davette tercih ettiği kombinle adından söz ettirdi.
Mor renklerde sütyen-gömlek ve pantolon kombiniyle davete katılan Beren Saat'in tercihi, hayranlarını da ikiye böldü. Ünlü oyuncunun tarzını basit bulanlar kadar beğenenler de oldu.
İşte Beren Saat'in o kostümü;
Son Dakika › Magazin › Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu - Son Dakika
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