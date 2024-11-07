Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu - Son Dakika
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Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu

Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu

Uzun zamandır internet projelerinde yer alan güzel oyuncu Beren Saat, katıldığı davette tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

07.11.2024 10:08
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Uzun süredir ekranlardan uzak kalıp daha çok internette yer alan platformlara iş yapan Beren Saat, bu kez katıldığı davette tercih ettiği kombinle adından söz ettirdi.

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Mor renklerde sütyen-gömlek ve pantolon kombiniyle davete katılan Beren Saat'in tercihi, hayranlarını da ikiye böldü. Ünlü oyuncunun tarzını basit bulanlar kadar beğenenler de oldu.

İşte Beren Saat'in o kostümü;

Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu

Beren Saat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Serkan Genç:
    basit ve şımarık, aynı kocası gibi 34 4 Yanıtla
  • aragorn:
    GENİŞLİK 19 0 Yanıtla
  • Yusuf Miral:
    milletin ahlakını böyle bozuyorlar. 16 2 Yanıtla
  • caps lock:
    Gayet şık. Güzel kadın. 2 13 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    şimdi sudem gelir ve bizene bundan iğrenç insanlar yazıp gider 10 0 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    kocalarda domuz etinin yan etkileri var mı? 10 0 Yanıtla
  • Fatma Erkoca:
    toptan aç sende kurtul artık 8 0 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Olsa da gösterse. 6 0 Yanıtla
  • Trabzon:
    gündemde kalma arzuları bunlar 3 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Sağ taraf Akrep sol taraf yelkovan .! 0 0 Yanıtla
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