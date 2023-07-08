Bergüzar Korel'in yeni dizisindeki partnerleri Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak oldu - Son Dakika
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Bergüzar Korel'in yeni dizisindeki partnerleri Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak oldu

Bergüzar Korel'in yeni dizisindeki partnerleri Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak oldu

08.07.2023 16:39

Bergüzar Korel, On Saniye filminin çekimlerine başladıktan sonra Kanlı Yayın dizisinde rol alacak. Dizide Caner Cindoruk ve Serkan Altınorak ile birlikte oynayacak olan Korel, hızlı bir dönüş yapmış olacak. Dizide olaylar, genç kızın cesedini gömen üç arkadaşın sahneleriyle başlayacak.

Bir süredir eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla yurt dışında yaşayan Bergüzar Korel'in yoğun bir iş temposu bulunuyor. Şimdilerde On Saniye filminin çekimlerine başlayan oyuncu, daha sonra da Kanlı Yayın isimli dizide rol alacak. Korel'in dizisindeki partnerleri ise Caner Cindoruk ve Serkan Altınorak oldu.

OYUNCU KADROSU BELLİ OLUYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Korel peş peşe çekeceği film ve dizi projeleriyle setlere hızlı bir dönüş yaptı. Ünlü oyuncu, Bige Önal'la başrolünü oynadığı "On Saniye" filminin hemen ardından "Kanlı Yayın" dizisinin çekimlerine başlayacak. Can Ulkay'ın yöneteceği OGM Pictures imzalı dizi Prime Video'da yayınlanacak. Bergüzar Korel'in hayat vereceği Neslihan Turhan'ın dizide aynı zamanda arkadaşı olan komiser Nejat'ı Caner Cindoruk oynayacak. Neslihan Turhan'ın edebiyat profesörü eşi Vural'ı ise Serkan Altunorak canlandıracak.Dizide olaylar Leyla adlı genç kızın cesedini 3 arkadaşının gömdüğü sahnelerle başlayacak.

Caner Cindoruk ile Serkan Altunorak yakın zamanda Selimiye'de çekilen "Maviye Sürgün" dizisinde başrolü paylaşmıştı.

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Serkan Altunorak, Bergüzar Korel, Caner Cindoruk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bergüzar Korel'in yeni dizisindeki partnerleri Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bergüzar Korel'in yeni dizisindeki partnerleri Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak oldu - Son Dakika
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