TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın en çok ceza alan yarışmacılarının başında gelen Yunus Emre, Aleyna ile yakınlığıyla sık sık gündeme geliyor. Eşinin "Uzak dur" uyarılarına rağmen devam eden Yunus Emre'nin evliliğinin biteceği iddia edildi. Boşanma kararı aldığı konuşulan Beria Özden'den cevap gecikmedi.
Yunus Emre'nin Survivor'da Aleyna ile samimi hallerine devam etmesinin ardından Beria Özden'in Instagram profilinden eşinin baş harflerini silmesi boşanma iddiasını gündeme getirmişti. Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından Yunus Emre'nin doğum gününü kutlayarak "İyi ki sen, mutlu yıllar" yazdı. Beria Özden çıkan boşanma iddiasını da "Dedikodulara garip haberlere inanmayın itibar etmeyin" diyerek yalanladı.
Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu açıkladıktan sonra düşük yapan Beria Özden, Aleyna konusunda eşini uyararak "Çıkan haberler vs işte seninle ilgili farklı dedikodular... O yüzden Aleyna konusunda öyle bir şey yazdım çünkü çok garip haberler orada aşk yaşıyormuşsunuz yok farklı şeyler yapıyormuşsunuz adada... Kimse kabul etmez bu kadar olayı... Sana güveniyorum ben başta" demişti.
Son Dakika › Magazin › Beria Özden, Yunus Emre ile boşanacağı söylentisini yalanladı - Son Dakika
Tom Cruise'un sosyetik Rus sevgilisi Elsina Khayrova ile ilişkisi sona ermesine rağmen, eski eşi Dmitry Tsetkov'un verdiği röportajın ilişkiyi sonlandırdığı iddia ediliyor. Cruise'un ekibi röportajın yayılmasından rahatsızlık duyuyor ve Cruise'un çekimlerde olduğu için eski eşinin olumsuz açıklamalarıyla uğraşmak istemediğini belirtiyor. Khayrova'nın ilişkinin tekrar alevlenmesi konusunda umutlu olduğu söyleniyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi'nin ortak kullandığı kültür merkezi için "Rezalet" diyen Tamer Karadağlı'ya "Seçim telaşı sarmış, siyaset yapsın diye Antalya'ya göndermişler. Binanın bakım hizmetleri bakanlığa aittir" dedi. Tamer Karadağlı da Böcek'in sözlerini yalanladı.
Pazar gününden beri yoğun bakımda tedavi edilen usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Sanatçının son durumu hakkında bilgi veren hastane başhekimi "Tedavilere olumlu yanıt veriyor. Oturabiliyor, fizik tedavi süreci devam ediyor" dedi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakımsız halini görünce "Belediye görmüyor mu? Rezalet" diyerek sitem etti. Karadağlı'nın şikayet ettiği bina, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait çıktı.
Son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Seren Serengil, yayınladığı videoda "Sanatçı arkadaşlarımı menfaatlerini bir kenara bırakıp omurgalı olmaya davet ediyorum. Oyum Ekrem İmamoğlu'na. Rakibi yok, kazanacak" dedi.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Merve, Aleyna, Aysu ve Berna arasında yapılan eleme mücadelesinin kaybedeni Aysu oldu. Oyunu geçtiğimiz sene yaşanan deprem felaketinde kaybettiği arkadaşına ithaf eden Aysu, gözyaşlarına boğuldu.
Erkan Petekkaya'nın hayatını kaybeden babası Akın Petekkaya, dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye katılan Saruhan Hünel ise aracığıyla kalabalık içindeki bir kişiye çarptı.
Dün yeni filmi Mavi Mağara'nın provalarına başlamaya hazırlanan oyuncu Kerem Bürsin, koronvirüse yakalandı. Oyuncunun tedavisi başlarken prova da ileri bir tarihe alındı.
Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, eski rol arkadaşı Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırılmasının ardından geçmiş olsun dileklerini iletti. İnanır'ın sağ tarafının felç olduğu tespit edilmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü ücretsiz olarak sahnelediği 8 oyunla tüm sahnelerinde coşku ile kutladı. Uluslararası bildiri Norveçli yazar Jon Fosse tarafından kaleme alınırken, ulusal bildiri Tamer Levent tarafından yazıldı. Tiyatro, sanatın barış olduğunu vurgulayan bir platform olarak ön plana çıktı.
Ünlü şarkıcı Hakan Peker, bir televizyon programında üç kez evlenip boşandıktan sonra yaşadığı deneyimleri paylaşarak, 'Sevgi Yedeklemesi' olarak adlandırdığı bir durumu fark ettiğini açıkladı. Peker, psikolojik olarak travma yaşayan insanların birden fazla ilişkiyi aynı anda sürdürme eğiliminde olabileceğini ve bunun arkasında derin duygusal nedenlerin yattığını belirtti. Ayrıca programda, Hakan Peker'in belediye başkanlığı adaylığına hazırlık süreci ve siyasete giriş kararı da konuşuldu.
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