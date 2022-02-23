Yemek yedikleri mekandan kendi araçlarıyla ayrılan çiftten Berk Ateş, muhabirlerin sorularını yanıtlayarak Aköz ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.
Yemek yedikleri mekandan kendi araçlarıyla ayrılan çiftten Ateş, muhabirlerin sorularını yanıtlayarak Aköz ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.
Sadakatsiz' dizisi hakkında da konuşan oyuncu, "Kaliteli bir proje. Yönetmenimiz Neslihan Yeşilyurt, daha önce tanıştığım ve çalıştığım bir isim. Bu anlamda kendimi keyifli hissediyorum. Cansu (Dere) ile daha önce 'Annem' dizisinde oynamıştım. O zaman da aynı ekip vardı. Enerjimiz de tuttu" dedi. Diziden ayrılacağı konuşulan Berkay Ateş, "Ölüm sahnesi çekilmiş" diyen gazetecilere, "Ölüm sahnesi mi çekilmiş? Yok yani, biz çalışıyoruz. Sete gidiyorum" cevabını verdi.
Son Dakika › Magazin › Berk Ateş ve Simge Aköz çifti kameralar karşısında: Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor - Son Dakika