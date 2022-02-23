Berk Ateş ve Simge Aköz çifti kameralar karşısında: Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor - Son Dakika

Yemek yedikleri mekandan kendi araçlarıyla ayrılan çiftten Berk Ateş, muhabirlerin sorularını yanıtlayarak Aköz ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

BERK ATEŞ AŞKI İLE İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Yemek yedikleri mekandan kendi araçlarıyla ayrılan çiftten Ateş, muhabirlerin sorularını yanıtlayarak Aköz ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

"CANSU DERE İLE ENERJİMİZ TUTTU"

Sadakatsiz' dizisi hakkında da konuşan oyuncu, "Kaliteli bir proje. Yönetmenimiz Neslihan Yeşilyurt, daha önce tanıştığım ve çalıştığım bir isim. Bu anlamda kendimi keyifli hissediyorum. Cansu (Dere) ile daha önce 'Annem' dizisinde oynamıştım. O zaman da aynı ekip vardı. Enerjimiz de tuttu" dedi. Diziden ayrılacağı konuşulan Berkay Ateş, "Ölüm sahnesi çekilmiş" diyen gazetecilere, "Ölüm sahnesi mi çekilmiş? Yok yani, biz çalışıyoruz. Sete gidiyorum" cevabını verdi.