Zaferin 100. Yılı Beşiktaş'ta Zafer Yürüyüşü ve Kenan Doğulu Konseri ile Kutlanacak - Son Dakika
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Zaferin 100. Yılı Beşiktaş'ta Zafer Yürüyüşü ve Kenan Doğulu Konseri ile Kutlanacak

24.08.2022 21:56
Zaferin 100. Yılı Beşiktaş'ta Zafer Yürüyüşü ve Kenan Doğulu Konseri ile Kutlanacak

Beşiktaş Belediyesi 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünü Zafer Yürüyüşü ve Kenan Doğulu konseri ile kutlayacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da etkinliklere katılarak komşularıyla beraber 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu paylaşacak.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Büyük Taarruz'da elde edilen büyük zaferin 100'üncü yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Beşiktaş'a yakışır bir şekilde kutlanacak. Kutlamalar Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde yapılacak resmi törenle başlayacak. İlçe protokolünün katılacağı törende Başkan Rıza Akpolat, Beşiktaş Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı'na ilçe halkı adına çelenk sunacak.

Gün boyunca Beşiktaş'ın tüm sokak ve caddeleri ses araçlarından yükselen marşlarla yankılanacak. Atatürk'ün sevdiği ve Milli Mücadele ruhunu yansıtan marşlar Zafer Bayramı coşkusunu vatandaşlara yaşatacak.

Kutlamalar, saatler 20.00'ı gösterdiğinde Şairler Sofası Parkı'nda halk oyunları gösterisinin ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın öncülüğünde 'Zafer Yürüyüşü' ile devam edecek. Bando takımının eşlik edeceği yürüyüşte yurttaşlar ellerinde Türk bayrakları ile marşlar söyleyerek Başkan Rıza Akpolat ile birlikte Barbaros Meydanı'na yürüyecek.

KENAN DOĞULU'DAN DEV KONSER

Barbaros Meydanı'nda Lapstekin'in Dj performansı devam ederken 21.00'de sahneyi Kenan Doğulu alacak. Türk Pop Müziğinin en güçlü yorumcu, besteci ve müzisyenlerinden Kenan Doğulu, Barbaros Meydanı'na kurulan dev sahnede hem şarkılarıyla hem de sahne performansıyla Zaferin 100. yıl dönümü kutlamalarında vatandaşlara coşkulu saatler yaşatacak.

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Kaynak: Snob Magazin

Rıza Akpolat, Kenan Doğulu, Beşiktaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zaferin 100. Yılı Beşiktaş'ta Zafer Yürüyüşü ve Kenan Doğulu Konseri ile Kutlanacak - Son Dakika

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