Beste Acar-Evren Bölek ilişkisine ilişkin skandal iddia: Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Beste Acar-Evren Bölek ilişkisine ilişkin skandal iddia: Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor!

17.05.2022 15:37

Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı Evren Bölek'ten evlilik teklifi alan Açar'la ilgili bomba iddia Bölek'in eski Ece Taşkın'dan geldi. Taşkın, Beste Açar'ın hamile olduğunu ama eski kocasının çocuk sahibi olmadığını öne sürdü.

2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın 48 yaşındaki kızı Beste Açar, geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrıldı. Sıkıntılı bir ayrılık sürecinden geçen Açar, 2 aydır Evren Bölek ile aşk yaşıyor. 2 gün önce sevgilisinden evlilik teklifi alan Açar, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı.

"EŞİMİ BAŞKA BİR KADINLA BİRLİKTELİK YAŞARKEN DUYDUM"

Eski eşinin Beste Açar'a evlilik teklifi etmesinin ardından TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Taşkın, "Evren Bey'e duygusal olarak bir şey hissetmiyorum ama bana da aynı şekilde evlilik teklifi etmesine çok şaşırdım. Evren evlilik teklifi ederken bana da böyle cümleler kurmuştu ama sonradan değişti. Evliliğimizde Beste Hanım'ın etkisinin olup olmadığını bilmiyorum. Ben 8 Şubat'ta aldatıldığımı öğrendim 9 Şubat'ta Evren'e evden gitmesini söyledim. Telefonda başka bir kadınla olan beraberliklerini dinledim. Evren yeni açacağı mekan için dışarıdaydı birkaç kez aradım telefonu meşgule attı sonra telefonu açılınca başka bir kadınla birliktelik yaşarken seslerini duydum. Tam 48 saniye. Kadının kim olduğunu bilmiyorum. Biz 9 Şubat'ta ayrıldık, Beste Hanım da sevgilisiyle 10 Şubat'ta ayrılmış. O süreçte beraber olup olmadıklarını bilmiyorum.

Beste Açar, 2 aylık aşkından evlilik teklifi aldı! Sevgilisinin eski eşi bombayı patlattı: Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor

"BESTE AÇAR 4 HAFTALIK HAMİLE AMA EVREN'İN ÇOCUĞU OLMUYOR"

"Beste Açar'a sahte yüzük takmış olabilir. Evren Bey'in maddi durumunun iyi olmadığını biliyorum eğer iyiyse bana olan borcunu ödesin. Bana yaklaşık 400 bin TL borcu var. Evren Bey'in hayatına Beste Hanım girince benimle iletişimi kesti. Karnındaki çocuğun babasıyla bir evlilik planı yapıyorsa önce benim borcumu sıfırlasınlar sonra evlilik yoluna girsinler. Beste Hanım, Evren Bey'den 4 haftalık hamile. Ben de magazinden öğrendim sonra teyit ettim. Ben 5 senelik evliliğimde Evren Bey'deki bir sıkıntıdan dolayı hamile kalamadım. Evren yakınlarımıza 'biç çocuk istiyoruz ama olmuyor' diyordu. 26 Nisan'da benim boşanma davam gerçekleşti. Beste uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisinin 100 metre yakınındaki otelde iki kişilik rezervasyon yaptırmış. Evren Bey'in maddi durumu iyi değil Beste Hanım dikkat etsin."

Beste Açar, 2 aylık aşkından evlilik teklifi aldı! Sevgilisinin eski eşi bombayı patlattı: Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor
Beste Açar, 2 aylık aşkından evlilik teklifi aldı! Sevgilisinin eski eşi bombayı patlattı: Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor
Beste Açar ve Evren Bölek
Beste Açar, 2 aylık aşkından evlilik teklifi aldı! Sevgilisinin eski eşi bombayı patlattı: Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor
Beste Açar, 2 aylık aşkından evlilik teklifi aldı! Sevgilisinin eski eşi bombayı patlattı: Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor
YORUMLAR
500
Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin Burcu Esmersoy, giydiği bikinilerle kusursuz fiziğini gözler önüne serdi Burcu Esmersoy, giydiği bikinilerle kusursuz fiziğini gözler önüne serdi

Evlilik, Medya, Evren, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beste Acar-Evren Bölek ilişkisine ilişkin skandal iddia: Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor! - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:20 Bakan Varank'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi: Bu faşizmdir
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:34 Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının yakın korumasının öldürülmesi hakkında konuştu: Şüpheli bir durum görünmüyor
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:34:01. #1.12#
SON DAKİKA: Beste Acar-Evren Bölek ilişkisine ilişkin skandal iddia: Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement