Beyaz Show Yeniden İzleyiciyle Buluşuyor - Son Dakika
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Beyaz Show Yeniden İzleyiciyle Buluşuyor

Beyaz Show Yeniden İzleyiciyle Buluşuyor

19.06.2023 22:01

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında Beyaz Show'un yaz aylarında yeniden yayınlanacağını ve ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana döneceğini duyurdu. Ancak programın hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Bir döneme damga vuran ve ekran klasiği haline gelen Beyaz Show, yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Beyazıt Öztürk'ün sunacağı programın hangi kanalda yayınlanacağı ise bilinmiyor.

BİZZAT KENDİSİ DUYURDU

Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında konuyla ilgili açıklamasında "Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum" ifadelerine yer verdi.

JÜRİ ÜYELİĞİ YAPMIŞTI

Hatırlanacağı üzere ünlü şovmen, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapmıştı.

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Beyazıt Öztürk, Magazin, Son Dakika

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